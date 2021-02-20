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Страховщики указали на слабые места проекта о страховании ответственности директоров

Страховщики указали на слабые места проекта о страховании ответственности директоров
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Законопроект о корректировке подходов и требований к заключению договора D&O - страхования ответственности директоров и топ-менеджеров компаний - содержит статьи, опасные для страховщиков, и те, которые работать не будут, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора "Ингосстраха" Илья Соломатин, комментируя опубликованный на сайте государственной правовой информации документ.

Проект разработан Минэкономразвития, он содержит поправки в законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью". Они касаются порядка составления и заключения договоров D&O, законопроект предусматривает возможность компаний проводить такое страхование за счет собственных средств.

Соломатин обратил внимание на статьи документа, которые вызывают отторжение у страховщиков. В частности, возможность заключения договоров, где страхование гражданской ответственности директоров и топ-менеджеров компаний "распространяется на страховые случаи, происшедшие до вступления договора страхования в силу". То есть требования о выплатах имеют обратную силу и связаны с событиями, произошедшими до заключения договора страхования.

Кроме того, как указано в предложениях, страховщик "не вправе отказать в осуществлении страховой выплаты, обуславливая такой отказ умышленным характером действий застрахованного лица". То есть страхуется умысел руководителя.

Для смягчения упомянутых новелл разработчики предложили еще одну норму - о праве регрессного требования страховщика ответственности к недобросовестному руководителю в рамках произведенной выплаты. В законопроекте отмечается, что конструкция с расширением периода выплат и выплатами по злоупотреблениям руководителей работает, если это прямо предусмотрено в договоре страхования - D&O.

"Никто из страховщиков таких договоров заключать не станет, эти нормы работать не будут, их принятие только затруднит правоприменительную практику, - заявил Соломатин. - Представьте, что руководитель компании (он может быть и акционером) отстранен от должности, к нему стекаются финансовые претензии, доказаны нарушения им законодательства и причинение ущерба. А страховщик D&O заключил договор страхования ответственности совершенно с другим, позже назначенным директором компании. Новый договор, заключенный с новым руководителем, должен покрывать убытки лица, неизвестного страховщику, возникшие из-за противоправной деятельности предшественника за предыдущие три года? Это абсурд".

Право регресса для страховщика, предусмотренное разработчиками поправок, останется в теории, считает Соломатин. "На практике к моменту возникновения у страховщика оснований для заявления о регрессном требовании виновный в злоупотреблениях и причинении вреда находится далеко за пределами нашей страны", - сказал представитель "Ингосстраха".

Вместе с тем, по мнению Соломатина, полезными для бизнеса и страховщиков в новом законопроекте будут положения о "расширении списка лиц, которые могут страховаться по полису D&O". Сейчас законодательно предусмотрена возможность страховать ответственность членов органов коллегиального управления компании - совета директоров или правления. С принятием поправок к этому списку можно будет добавлять топ-менеджеров и ключевых управленцев, которые не входят в состав коллегиальных органов, например, главного бухгалтера или других. По согласованию со страховщиком возможна будет замена по запросу компании одних менеджеров, ушедших со своих постов в период действия полиса D&O, на других.

Предложенные Минэкономразвития изменения к порядку страхования ответственности директоров еще будут обсуждаться, в том числе с привлечением страхового сообщества, они могут быть скорректированы, полагает заместитель генерального директора "Ингосстраха".

Проект федерального закона "О внесении изменений в федеральные законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью" в части законодательного закрепления возможности хозяйственных обществ страховать за свой счет имущественную ответственность членов органов управления, а также иных лиц" был опубликован 20 февраля. Основная цель законопроекта - законодательное закрепление возможности хозяйственных обществ страховать за свой счет риск гражданской ответственности членов органов управления, а также иных лиц, говорится в пояснительной записке к документу.

Проект разработан во исполнение плана мероприятий ("дорожной карты") реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата" "Корпоративное управление, специальные административные районы, процедура банкротства, оценочная деятельность", утвержденного распоряжением правительства РФ от 2 июля 2020 года, отмечается в ней.

Ингосстрах Минэкономразвития РФ

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