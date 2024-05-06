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Правительство отозвало законопроект о льготах в рамках D&O-страхования

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительство отозвало из Госдумы законопроект об освобождении от НДФЛ сумм страховых взносов, которые уплачивает АО за членов советов директоров по полисам страхования ответственности директоров (D&O, directors and officers liability insurance). Уведомление об отзыве законопроекта опубликовано в электронной базе данных парламента.

Законопроект (№969592-7) был внесен правительством в июне 2020 года.

Сейчас в законе об акционерных обществах (ст. 71) предусмотрена ответственность членов совета директоров перед обществом за убытки, причиненные компании как действием, так и бездействием. При этом законодательством предусмотрено добровольное страхование ответственности данных лиц. Иски по D&O обычно предъявляются акционерами, бывшими сотрудниками, кредиторами. Однако при покупке страхователем полиса у членов совета директоров, согласно действующему Налоговому кодексу (НК) РФ, возникает доход, с которого он обязан заплатить НДФЛ.

Внесенный правительством законопроект предусматривал исключение из налоговой базы по НДФЛ сумм данных страховых взносов.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие закона могло привести к выпадающим доходам федерального бюджета в размере 4,2 млрд рублей ежегодно.

Ранее законопроект поддержал комитет Госдумы по финансовому рынку, отмечая, что его принятие может послужить определенным стимулом к развитию добровольных видов имущественного страхования.

Правительство РФ Госдума
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