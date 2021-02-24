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"Лента" в 2020 году получила 16,5 млрд руб. чистой прибыли после убытка

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ритейлера "Лента" по МСФО по итогам 2020 года составила 16,54 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 2,79 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчетности компании по МСФО.

Выручка "Ленты" выросла на 6,7%, до 445,54 млрд рублей, что было в значительной степени обусловлено ростом среднего чека на фоне снижения трафика в течение года, говорится в сообщении компании.

Валовая прибыль повысилась на 10,6%, до 101,82 млрд рублей. Валовая маржа составила 22,8% против 22% годом ранее.

EBITDA выросла на 13,7%, до 44,92 млрд рублей. Рентабельность EBITDA повысилась до 10,1% с 9,5% в 2019 году.

По стандарту IAS-17 чистая прибыль "Ленты" составила 17,45 млрд рублей (против убытка в 2,1 млрд рублей в 2019 году), EBITDA выросла на 15,8%, до 39,32 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,8% против 8,1% годом ранее. В 2020 году EBITDA (по IAS 17) в абсолютном выражении достигла исторического максимума. Этого результата удалось достичь благодаря высоким темпам роста розничных продаж, а также за счет увеличения рентабельности валовой прибыли, отметил ритейлер.

Росту валовой маржи в 2020 году способствовало сокращение товарных потерь, более высокая рентабельность розничных продаж и более выгодные условия работы с поставщиками, отметила "Лента". Дополнительным положительным фактором стало снижение продаж низкомаржинального оптового бизнеса на 17,3% (до 8,05 млрд рублей).

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы составили до 18,3% от выручки (как и годом ранее). В абсолютном выражении расходы выросли на 6,5% год к году, до 81,5 млрд рублей. В частности, расходы на персонал выросли на 11,2% (до 31,3 млрд рублей) в связи с компенсацией сверхурочной работы, изменениями в команде топ-менеджмента, бонусными выплатами в связи с достижениями определенных целей компании, открытием новых точек продаж и дальнейшим развитием одного из каналов онлайн-продаж - сервиса экспресс-доставки "Ленточка".

Расходы, связанные с обеспечением безопасности посетителей и сотрудников на фоне COVID-19, составили 1,5 млрд рублей, что оказало дополнительное давление на показатели рентабельности "Ленты".

Капитальные вложения в 2020 году снизились на 45,7%, до 7,6 млрд рублей, на фоне замедления ремонта и обновления объектов с учетом ситуации с COVID-19.

Общий долг "Ленты" по итогам 2020 года сократился до 78,95 млрд рублей (по IAS-17) c 150,54 млрд рублей в 2019 году. Чистый долг сократился на 25,9%, до 57,14 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,5х против 2,3х годом ранее.

Компания также сообщила, что представит подробный прогноз на 2021 год на "Дне стратегии" 18 марта.

"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. На конец декабря сеть компании объединяла 393 магазина, в том числе 254 гипермаркета и 139 супермаркетов.

Лента

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