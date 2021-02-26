СДЭК запланировала выйти на IPO в ближайшие три года

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Оператор курьерской доставки СДЭК в ближайшие три года планирует выйти на IPO, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор и основной владелец компании Леонид Гольдорт.

"У нас есть на горизонте трех лет план выйти на IPO", - сказал он.

По словам Гольдорта, компания разместила дебютный выпуск облигаций 25 февраля в том числе и для того, чтобы посмотреть реакцию рынка на публичные инструменты СДЭК, и рынок "реагирует хорошо".

Детали будущего IPO гендиректор компании не уточнил, добавив, что параметры будут определены позже.

Говоря о развитии логистической структуры СДЭК, Гольдорт отметил, что компания вложит около 800 млн рублей в строительство складского комплекса на юге Петербурга площадью 18 тыс. м, а также планирует вложить около 500 млн рублей в строительство складского комплекса в Новосибирске. Запуск объекта в Петербурге запланирован на сентябрь 2021 года, в Новосибирске – в 2022 году.

Кроме того, по его словам, компания планирует арендовать примерно по 20 тыс. складских площадей на севере и юге Москвы в дополнение к существующему сортировочному центру в Домодедово.

Также СДЭК планирует активно развивать логистическую составляющую в Ростове-на-Дону, Казани и Екатеринбурге, добавил гендиректор.

СДЭК специализируется на курьерской доставке. Основной операционной компанией перевозчика является "СДЭК-Глобал". Она также является владельцем IT-платформы и бренда СДЭК, координирует весь логистический процесс и взаиморасчеты, а также обслуживает пул основных корпоративных клиентов.

В настоящее время основной сортировочный центр СДЭК находится в Домодедово, он обрабатывает около 200 тыс. посылок в сутки. В Петербурге у СДЭК есть сортировочный центр площадью 6,2 тыс. кв. м.

В начале февраля 2021 года "Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций "СДЭК-Глобал" серии БО-П01. Срок обращения облигаций - 6 лет, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Объем выпуска составил 500 млн рублей (500 тыс. штук).

В январе текущего года биржа зарегистрировала программу облигаций компании на 10 млрд рублей, срок действия программы - 50 лет. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.