Логистический оператор "СДЭК" сократил годовую чистую прибыль на 13%
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Оператор курьерской доставки ООО "СДЭК-Глобал" в 2022 году получил 1,04 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 13,3% меньше, чем в 2021 году, говорится в отчетности компании.
Выручка "СДЭК-Глобал" выросла на 15,6%, до 25,17 млрд рублей.
Кроме того, на 12,5% выросли управленческие расходы компании (до 6,01 млрд рублей) и на 17,4% - коммерческие расходы (до 641,75 млн рублей).
Основные финансовые показатели ООО "СДЭК-Глобал" (в тысячах рублей):
|2022 год
|2021 год
|Динамика
|Выручка
|25 174 319
|21 779 294
|+15,6%
|Себестоимость продаж
|16 225 516
|13 711 578
|+18,3%
|Валовая прибыль
|8 948 803
|8 067 716
|+10,9%
|Прибыль от продаж
|2 291 947
|2 172 398
|+5,5%
|Прибыль до налогообложения
|1 421 657
|1 538 160
|-7,6%
|Чистая прибыль
|1 040 219
|1 199 241
|-13,3%
Краткосрочные обязательства "СДЭК-Глобал" за 2022 год выросли с 6,46 млрд рублей до 6,8 млрд рублей, долгосрочные - сократились с 3,7 млрд рублей до 3,38 млрд рублей.
"СДЭК" занимается курьерской доставкой грузов и документов для организаций и частных лиц по России и миру. Компания основана 2000 году. Под брендом "СДЭК" объединены более 2,9 тысячи пунктов выдачи заказов в России и за рубежом.