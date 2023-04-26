Логистический оператор "СДЭК" сократил годовую чистую прибыль на 13%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Оператор курьерской доставки ООО "СДЭК-Глобал" в 2022 году получил 1,04 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 13,3% меньше, чем в 2021 году, говорится в отчетности компании.

Выручка "СДЭК-Глобал" выросла на 15,6%, до 25,17 млрд рублей.

Кроме того, на 12,5% выросли управленческие расходы компании (до 6,01 млрд рублей) и на 17,4% - коммерческие расходы (до 641,75 млн рублей).

Основные финансовые показатели ООО "СДЭК-Глобал" (в тысячах рублей):

2022 год 2021 год Динамика Выручка 25 174 319 21 779 294 +15,6% Себестоимость продаж 16 225 516 13 711 578 +18,3% Валовая прибыль 8 948 803 8 067 716 +10,9% Прибыль от продаж 2 291 947 2 172 398 +5,5% Прибыль до налогообложения 1 421 657 1 538 160 -7,6% Чистая прибыль 1 040 219 1 199 241 -13,3%

Краткосрочные обязательства "СДЭК-Глобал" за 2022 год выросли с 6,46 млрд рублей до 6,8 млрд рублей, долгосрочные - сократились с 3,7 млрд рублей до 3,38 млрд рублей.

"СДЭК" занимается курьерской доставкой грузов и документов для организаций и частных лиц по России и миру. Компания основана 2000 году. Под брендом "СДЭК" объединены более 2,9 тысячи пунктов выдачи заказов в России и за рубежом.