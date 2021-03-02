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"Газпром" готовится начать поставку "зеленого" СПГ в Европу

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" готовится начать поставки потребителям углеродно-нейтрального - "зеленого" СПГ, сообщил начальник управления экспорта СПГ "Газпром экспорта" Павел Седов.

"В СПГ пока не так много углеродно-нейтральных грузов поставляется по миру, и здесь мы тоже делаем свои первые шаги. И я бы хотел поблагодарить компанию Shell за конструктивный партнерский подход, который помогает нам найти себя в этом сегменте. Я надеюсь, что в ближайшее время поставим свою первую полностью углеродно-нейтральную партию сжиженного природного газа в Европу. Что будет определенным достижением и первым шагом на пути к построению более природо-ориентированного портфеля газовых продуктов", - рассказал он в ходе презентации доклада Shell о перспективах развития рынка СПГ.

Ранее компания-оператор первого российского завода СПГ - Sakhalin Energy (совладельцы "Газпром", Royal Dutch Shell, Mitsui и Mitsubishi) - сообщила, что рассматривает возможность вывода на рынок углеродно-нейтрального СПГ.

Седов напомнил, что в 2020 году "Газпром" поставил более 7 млн тонн СПГ и рассчитывает увеличить оборот трейдинга СПГ "более чем вдвое" к 2025 году. Эта оценка охватывает глобальные операции компании, однако в основном этот рост связан с развитием проекта в Усть-Луге (13 млн тонн), заметил Седов.

"Мы также рассматриваем свое участие в ряде менее крупных (чем "Ямал СПГ", с которого "Газпром" также поставляет газ - ИФ) СПГ-проектов, которые будут играть роль для заполнения регионального спроса. Но, к сожалению, в 2020 году в силу форс-мажорных обстоятельств многие такие проекты были задержаны. И это будет важным фактором для оценки динамики нового предложения в маленьких региональных проектах", - добавил он.

В последнем квартальном отчете "Газпром" приводит более подробные данные о поставках СПГ в 2020 году, и они коррелируют со словами Седова: через Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. LTD. и Gazprom Global LNG Ltd. было поставлено 7,47 млн тонн (10,932 млрд куб. м) после 5,044 млрд куб. м в 2019 году.

"В 2020 г. благодаря увеличению объема торгового портфеля география поставок СПГ группы "Газпром" значительно расширилась. Так в 2020 году отгрузки осуществлялись уже в 14 стран: Индию, Корею, Великобританию, Китай, Францию, Испанию, Японию, Тайвань, Таиланд, Сингапур, Кувейт, Грецию, Бельгию и Нидерланды. Прочие объемы были отгружены на условиях FOB", - написал "Газпром" в опубликованном в середине февраля отчете.

Павел Седов Газпром экспорт Газпром Европа Shell

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