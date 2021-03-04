Маркетплейс goods.ru в 2020 году увеличил убыток в 1,3 раза

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Чистый убыток маркетплейса goods.ru по итогам 2020 года вырос в 1,3 раза, следует из отчетности основного владельца площадки - "М.Видео - Эльдорадо".

Убыток ООО "Маркетплейс" (операционная компания goods.ru) по итогам прошлого года составил 3,085 млрд рублей по сравнению с 2,444 млрд рублей в 2019 году, говорится в отчетности.

"М.Видео-Эльдорадо" владеет 80% долей в ООО "Маркетплейс" (ее доля в убытке - 2,468 млрд рублей).

Ранее ритейлер договорился со Сбербанком о продаже своей доли в маркетплейсе. Предполагается, что банк инвестирует 35 млрд рублей в goods.ru и получит 85% долей. По итогам сделки 10% долей в goods.ru сохранит "М.Видео - Эльдорадо", 5% - основатель "М.Видео" Александр Тынкован (сейчас у него 20%).

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение первого полугодия 2021 года. В связи с этим "М.Видео - Эльдорадо" реклассифицировала свою долю в ООО "Маркетплейс" в активы, предназначенные для продажи (по состоянию на 31 декабря 2020 года), сообщается в отчетности ритейлера.

Выручка goods.ru в 2020 году выросла в 2,8 раза, до 868 млн рублей. Операционные и прочие расходы выросли до 4,301 млрд рублей с 3,065 млрд рублей в 2019 году. Убыток до налога на прибыль составил 3,834 млрд рублей по сравнению с убытком в 3,044 млрд рублей годом ранее.

В рамках предстоящей сделки goods.ru был оценен приблизительно в 10 млрд рублей, сообщал Сбербанк.

Маркетплейс goods.ru был запущен в 2017 году в тестовом режиме. Первым полноценным годом работы goods.ru фактически стал 2019 год, говорил гендиректор компании Соломон Кунин. Количество продавцов на goods.ru в 2019 году выросло в два раза, до 3 тыс., клиентская база приросла на 700 тыс. человек и превысила 1 млн, оборот площадки увеличился втрое, до 6 млрд рублей. Оборот по итогам 2020 года маркетплейс не раскрывал.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших в России ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники. На конец 2020 года группа объединяла 542 магазина под брендом "М.Видео" и 532 магазина "Эльдорадо" в более чем 250 городах РФ. Продажи ритейлера (GMV) в прошлом году выросли на 15,4%, до 504,8 млрд рублей (с НДС).

Выручка "М.Видео - Эльдорадо" по МСФО выросла на 14,4%, до 417,857 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 9,3%, до 12,212 млрд рублей. Этот показатель не учитывает убыток ассоциированных и совместных предприятий (2,468 млрд рублей в 2020 году) и единоразовые расходы.