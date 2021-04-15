Сбербанк закрыл сделку по покупке 85% в маркетплейсе Goods.ru

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк закрыл сделку по покупке 85% в маркетплейсе Goods.ru, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Доля в ООО "Маркетплейс" принадлежит "дочке" Сбербанка "Цифровые активы", первые 40% она получила в начале апреля, в среду пакет был увеличен до 85%.

Как и планировалось, 10% в компании сохранил за собой ритейлер "М.Видео-Эльдорадо", 5% - основатель Goods.ru Александр Тынкован.

В конце марта Сбербанк сообщил, что стороны подписали юридически обязывающую документацию по сделке и закроют ее во втором квартале.

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует вложить в развитие Goods.ru около 30 млрд рублей.

Goods.ru был запущен в тестовом режиме в 2017 году. До сделки со Сбербанком у структуры группы "М.Видео-Эльдорадо" ООО "МВМ" было 80% компании, у Тынкована - 20%.