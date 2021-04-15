Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:42Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

Сбербанк закрыл сделку по покупке 85% в маркетплейсе Goods.ru

Сбербанк закрыл сделку по покупке 85% в маркетплейсе Goods.ru
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк закрыл сделку по покупке 85% в маркетплейсе Goods.ru, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Доля в ООО "Маркетплейс" принадлежит "дочке" Сбербанка "Цифровые активы", первые 40% она получила в начале апреля, в среду пакет был увеличен до 85%.

ЭкономикаСбербанк попытается создать конкурента Wildberries и Ozon на базе goods.ru. ОбзорСбербанк попытается создать конкурента Wildberries и Ozon на базе goods.ru. ОбзорЧитать подробнее

Как и планировалось, 10% в компании сохранил за собой ритейлер "М.Видео-Эльдорадо", 5% - основатель Goods.ru Александр Тынкован.

В конце марта Сбербанк сообщил, что стороны подписали юридически обязывающую документацию по сделке и закроют ее во втором квартале.

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует вложить в развитие Goods.ru около 30 млрд рублей.

Goods.ru был запущен в тестовом режиме в 2017 году. До сделки со Сбербанком у структуры группы "М.Видео-Эльдорадо" ООО "МВМ" было 80% компании, у Тынкована - 20%.

Сбербанк Goods.ru

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

В Ассоциации кондитеров ищут способы сдержать цены на продукцию

В Ассоциации кондитеров ищут способы сдержать цены на продукцию

Рубль обвалился на данных, что санкции США могут коснуться госдолга РФ

Coinbase получила оценку в $85,8 млрд на дебютных торгах

Внезапный отбор из ПХГ ЕС в разгар весны свел запасы к новому минимуму

Экономический кризис

S7 начала договариваться о выходе из капитала Cyprus Airways

Операторы связи попросили Минцифры отменить невыполнимые требования

Операторы связи попросили Минцифры отменить невыполнимые требования
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');