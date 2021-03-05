Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1,5%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за новой волны роста доходностей UST, усиливших опасения относительно потенциального роста ставок центробанков; сдерживающим для "медведей" фактором выступает выросшая нефть после решений ОПЕК+. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5-1,5%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3380,38 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1432,6 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,1%.

Доллар стоит 74,32 рубля (-0,39 рубля), процентная ставка 10-летних US Treasuries в пятницу выросла до 1,563% годовых (+0,8%).

Подешевели акции UC Rusal (-3,1%), "ММК" (-2,3%), расписки Ozon (-2,3%), бумаги "Яндекса" (-1,8%), "НЛМК" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,5%), Сбербанка (-1,3%), "МТС" (-1%), "Северстали" (-0,9%), банка ВТБ (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Магнита" (-0,8%), Polymetal (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Роснефти" (+0,9%), Московской биржи (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,1%), "Россетей" (+0,1%).

Московская биржа по итогам 2020 года получила 25,171 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 24,6% больше показателя за 2019 год, говорится в сообщении компании. Это чуть выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые прогнозировали рост чистой прибыли на 23%, до 24,89 млрд рублей.

Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в размере 9,45 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Мнения аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо негативный: доходности по казначейским обязательствам США продолжили рост, что оказывает давление на широкий спектр рискованных активов. С другой стороны, Китай вновь устанавливает планку роста экономики не ниже 6% на текущий год. Промышленные металлы корректируют свое падение в предыдущие дни, нефть продолжает отыгрывать решение ОПЕК+ сохранить текущие ограничения производства до конца апреля.

Российский рынок акций может проигнорировать рост доходностей в США. Повышение предсказуемости китайской экономики улучшает перспективы российских экспортеров. Из корпоративных событий дня можно выделить отчетность по МСФО Московской биржи, "Мосэнерго" и ТМК, а также результаты Сбербанка за два месяца года по РСБУ.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в центре внимания инвесторов остаются доходности 10-летних облигаций США.

На рынке акций РФ продолжается боковая динамика. Накопилось очень много противоречий в мировой экономике, которые фондовый рынок больше не может игнорировать. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявляет, что обеспокоен диспропорциями на финансовых рынках, но никаких действий не предпринимает. В начале этого года доходность 10-летних облигаций UST составляла 0,93% годовых, а сейчас показатель вырос до 1,56% - налицо тренд на разбалансировку финансовых рынков. Если риторика ФРС ужесточится или резко поменяется, на финансовых рынках начнется паника, потому что инвесторы в последние годы существуют в "тепличных условиях".

Резкий рост доходностей облигаций США снизит доходы технологических компаний в следующие годы. Надо учитывать, что март не является сильным месяцем для рынка Соединенных Штатов. В то же время нефтяные цены растут на решениях ОПЕК+, в рамках которых Россия может увеличить производство нефти на 130 тыс. б/с, а Саудовская Аравия сохранит в апреле добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с. Индекс РТС находится в середине сформировавшегося диапазона 1340-1520 пунктов, рынок не выглядит ни сильным, ни слабым, считает Верников.

В США в четверг индексы акций упали на 1,1-2,1% во главе с акциями технологических компаний после комментариев Пауэлла, не сумевшего развеять опасения инвесторов по поводу роста доходности гособлигаций.

Глава ФРС заявил, что ожидаемое в этом году ускорение инфляции вряд ли продлится, в связи с чем текущая денежно-кредитная политика остается целесообразной. Доходность 10-летних US Treasuries подскочила до 1,547% - максимума с февраля 2020 года.

Производительность труда в США в IV квартале сократилась на 4,2% при прогнозах снижения на 4,7%, а стоимость рабочей силы в стране увеличилась на 6% при ожидавшемся росте на 6,6%.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,01%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Цены на нефть

На нефтяном рынке в пятницу цены продолжают подъем на решениях ОПЕК+; цена нефти Brent находится на $1,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $67,98 за баррель (+1,9% и +4,2% в четверг), апрельская цена WTI - $64,93 за баррель (+1,7% и +4,2% в четверг).

Министры стран ОПЕК+ неожиданно для рынка отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), а Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Таким образом, в следующем месяце рынок получит в 10 раз меньше дополнительных объемов, чем ожидал - лишь 150 тыс. б/с.

Неожиданный отказ ОПЕК+ от наращивания добычи спровоцировал повышение прогнозов для стоимости нефти аналитиками ряда банков. Так, Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на $5 за баррель и ожидает ее подъема до $80 за баррель в третьем квартале. Аналитики JPMorgan, Australia & New Zealand Banking Group, а также Citigroup также улучшили прогнозы для стоимости Brent.

В центре внимания трейдеров - проходящая в Пекине сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), в ходе которой уже был установлен целевой показатель роста ВВП КНР на этот год на уровне 6%. В рамках пятилетнего плана, объявленного властями Китая, страна будет наращивать запасы нефти и газа, а также намерена диверсифицировать источники поставок энергоносителей.