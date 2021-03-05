ФНБ сократился в феврале на 97,25 млрд рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостоянияна 1 марта составил 13,55205 трлн рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2021 год, что эквивалентно $182,06 млрд, сообщил Минфин. На 1 февраля в ФНБ было 13,6493 трлн рублей, или 11,8% прогнозного ВВП на 2021 год, что эквивалентно $179 млрд. Таким образом, за февраль ФНБ сократился на 97,25 млрд рублей.

В валютной структуре фонда появились две новые валюты. Для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ в валютную структуру были включены японская иена и китайский юань с долями 5% и 15%. Доли доллара и евро при этом сокращены с 45% до 35%, доля фунтов стерлингов осталась прежней - 10%. Чтобы привести фактическую валютную структуру к новым нормативам, в феврале $2,852 млрд, 2,362 млрд евро и 68,2 млн рублей были конвертированы в 600,304 млрд японских иен, еще $8,555 млрд, 7,084 млрд евро и 204,5 млн рублей - в 110,539 млрд китайских юаней.

С учетом этих изменений на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 марта размещено $39,841 млрд, 34,723 млрд евро, 8,55 млрд фунтов стерлингов, 600,304 млрд иен и 110,529 млрд рублей.

Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) за месяц сократились на 189 млрд рублей - до 8,687 трлн рублей, или $116,7 млрд (7,5% от прогнозируемого ВВП) с 8,876 трлн рублей, или $$116,408 млрд (7,7% ВВП).

На депозитах в ВЭБе размещено 533,995 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 279,346 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей, в акциях Сбербанка - 3 трлн 046,9 млрд рублей (рыночная стоимость на 26 февраля), в акции "Аэрофлота" - 58,017 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2019 года по 28 февраля 2021 года составила минус $50 млн, что эквивалентно минус 3,72 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за период с 1 января по 28 февраля составила 43,675 млрд рублей. В том числе по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - 39,68 млрд рублей, по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства РФ, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности - 1,685 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 2,31 млрд рублей.

В федеральный бюджет в феврале поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБе на 118,5 млрд рублей, что эквивалентно $1,55 млн.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 1,842 млрд рублей, что эквивалентно $24,9 млн.