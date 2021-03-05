Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:21Заразились
на 05.03В России 4 301 159+11 024В мире 115 617 955+452 311

ФНБ сократился в феврале на 97,25 млрд рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостоянияна 1 марта составил 13,55205 трлн рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2021 год, что эквивалентно $182,06 млрд, сообщил Минфин. На 1 февраля в ФНБ было 13,6493 трлн рублей, или 11,8% прогнозного ВВП на 2021 год, что эквивалентно $179 млрд. Таким образом, за февраль ФНБ сократился на 97,25 млрд рублей.

В валютной структуре фонда появились две новые валюты. Для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ в валютную структуру были включены японская иена и китайский юань с долями 5% и 15%. Доли доллара и евро при этом сокращены с 45% до 35%, доля фунтов стерлингов осталась прежней - 10%. Чтобы привести фактическую валютную структуру к новым нормативам, в феврале $2,852 млрд, 2,362 млрд евро и 68,2 млн рублей были конвертированы в 600,304 млрд японских иен, еще $8,555 млрд, 7,084 млрд евро и 204,5 млн рублей - в 110,539 млрд китайских юаней.

С учетом этих изменений на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 марта размещено $39,841 млрд, 34,723 млрд евро, 8,55 млрд фунтов стерлингов, 600,304 млрд иен и 110,529 млрд рублей.

Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) за месяц сократились на 189 млрд рублей - до 8,687 трлн рублей, или $116,7 млрд (7,5% от прогнозируемого ВВП) с 8,876 трлн рублей, или $$116,408 млрд (7,7% ВВП).

На депозитах в ВЭБе размещено 533,995 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 279,346 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей, в акциях Сбербанка - 3 трлн 046,9 млрд рублей (рыночная стоимость на 26 февраля), в акции "Аэрофлота" - 58,017 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2019 года по 28 февраля 2021 года составила минус $50 млн, что эквивалентно минус 3,72 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за период с 1 января по 28 февраля составила 43,675 млрд рублей. В том числе по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - 39,68 млрд рублей, по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства РФ, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности - 1,685 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 2,31 млрд рублей.

В федеральный бюджет в феврале поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБе на 118,5 млрд рублей, что эквивалентно $1,55 млн.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 1,842 млрд рублей, что эквивалентно $24,9 млн.

ФНБ Минфин Бнк России Сбербанк. аэрофлот ВТБ Газпромбанк

Новости

Из "Иркута" ушел бывший руководитель корпорации Демченко

Из "Иркута" ушел бывший руководитель корпорации Демченко

В Конгрессе спрогнозировали увеличение госдолга США вдвое за 30 лет

Цена Brent поднялась выше $68 за баррель впервые за 14 месяцев

Цена Brent поднялась выше $68 за баррель впервые за 14 месяцев

Fix Price на фоне высокого спроса идет на рекордное по объему IPO

Fix Price на фоне высокого спроса идет на рекордное по объему IPO

Китай будет повышать пенсионный возраст

Китай будет повышать пенсионный возраст

Что случилось этой ночью: пятница, 5 марта

Саудовская Аравия стала машинистом поезда, ведущего нефтерынок к стабильности

Саудовская Аравия стала машинистом поезда, ведущего нефтерынок к стабильности

РФ нарастит добычу нефти в апреле в качестве исключения

Птицеводы допустили снижение цен на курятину в апреле-мае

Птицеводы допустили снижение цен на курятину в апреле-мае

ОПЕК+ сохранит добычу нефти в апреле прежней, кроме РФ и Казахстана

ОПЕК+ сохранит добычу нефти в апреле прежней, кроме РФ и Казахстана
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');