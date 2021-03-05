Экс-глава ФСФР выдвинут в совет директоров "Интер РАО"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Экс-глава Федеральной службы по финансовым рынкам Владимир Миловидов выдвинут в совет директоров ПАО "Интер РАО", следует из сообщения компании.

Миловидова как кандидата на пост независимого директора номинировал сам совет директоров.

Миловидов возглавлял ФСФР (впоследствии была упразднена, ее функции переданы ЦБ РФ) в 2007-2011 годах. В 2011-2016 гг. был вице-президентом "Роснефти", курировал, в частности, науку и инновации. Входил в совет директоров СП "Роснефти", GE и "Интер РАО" по локализации технологий.

Всего в совет выдвинуто 11 кандидатов на 11 мест. Помимо Миловидова, новичков в списке нет. Единственный действующий директор, который отсутствует в перечне кандидатов в новый состав – глава "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров.

Сохранят свои места в совете Борис Ковальчук, Игорь Сечин, Борис Аюев, Андрей Бугров, Анатолий Гавриленко, Александр Локшин, Андрей Муров, Рональд Поллетт, Елена Сапожникова, Дмитрий Шугаев.

"Интер РАО" – диверсифицированный энергохолдинг, в состав которого входят электростанции в России и за рубежом общей мощностью 31,1 ГВт. Основной акционер компании - АО "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" владеет 8,57% акций. На долю АО "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.