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ЕС и США достигли соглашения о торговых квотах на сельхозпродукцию

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Европейский союз и Соединенные Штаты завершили переговоры о корректировке сельскохозяйственных квот ЕС в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) после выхода Великобритании из союза.

Как заявил комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, соглашение в рамках ВТО сохраняет исходные объемы, но разделяет их между ЕС и Великобританией.

"Это придает уверенность и стабильность торговле сельскохозяйственной продукцией и нашим рынкам, - продолжал он. - Это хороший сигнал о нашем стремлении работать вместе, как на двусторонней основе, так и в ВТО".

Достигнутое соглашение - это кульминация двухлетних переговоров между ЕС и США в рамках ВТО о разделении квот ЕС. Пи этом часть квот остается у 27 стран, оставшихся в союзе, а часть отходит Великобритании, исходя из недавних торговых потоков. Соглашение охватывает десятки квот и миллиарды евро торгового обмена, включая говядину, птицу, рис, молочные продукты, фрукты, овощи и вино.

ЕС ведет аналогичные переговоры о пропорциональном распределении тарифных квот еще с 21 партнером. Уже завершены переговоры с Аргентиной, Австралией, Норвегией, Пакистаном, Таиландом, Индонезией и рядом других стран, отмечается в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).

После того, как ЕК утвердит этот документ, он будет направлен для ратификации в Совет ЕС и Европарламент.

Евросоюз ЕС США ВТО

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