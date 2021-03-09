Выручка Ростелекома в IV квартале выросла на 23%, до 163 млрд руб.

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Ростелеком" по итогам IV квартала 2020 года составила 163 млрд рублей, что на 23% выше показателя аналогичного периода 2019 года, говорится в отчете оператора.

Показатель OIBDA увеличился год к году на 10% - до 44,49 млрд рублей. Рентабельность OIBDA составила 27,3% против 30,6% в IV квартале 2019 года.

Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные в пятницу, 5 марта, аналитики ожидали, что она увеличится на 16,5% - до 154,84 млрд рублей.

OIBDA, по их ожиданиям, должна была вырасти на 12% - до 45,6 млрд рублей, а рентабельность OIBDA составить 29,5%.

Драйверами выручки "Ростелекома" в отчетном периоде стали рост доходов от цифровых сервисов и рост прочих доходов, обусловленный поставкой программно-аппаратного комплекса для проведения переписи населения. Также рост выручки обеспечили доходы от мобильной связи, широкополосного доступа в интернет (ШПД) и оптовых услуг.

Так, доходы от цифровых сервисов показали рост на 53% - до 30,44 млрд рублей. Динамика обусловлена развитием проектов "Цифровой регион", платформенных решений в сфере цифровизации здравоохранения, госуправления и избирательных процессов, ростом продаж сервисов информационной безопасности, продвижением облачных услуг и услуг дата-центров, а также консолидацией DataLine.

Доходы от прочих услуг увеличились на 142% - до 18,4 млрд рублей.

Доходы от мобильной связи в IV квартале выросли на 15% год к году и составили 47,27 млрд рублей, за счет роста потребления мобильного интернета и базовых голосовых сервисов.

Выручка от услуг ШПД выросла на 8%, до 23,63 млрд рублей - за счет роста абонентской базы.

Оптовые услуги (VPN, присоединение и пропуск трафика, аренда каналов, инфраструктурные сервисы) принесли оператору 20,12 млрд рублей выручки - показатель вырос на 12%, что, в основном, обусловлено увеличением доходов от услуг VPN на 28%.

При этом ТВ услуги принесли оператору 9,79 млрд рублей - показатель вырос год к году на 3%. Доходы от услуг фиксированной телефонии сократились на 10% - до 13,36 млрд рублей.

Наибольшую долю выручки "Ростелекому" обеспечили корпоративные клиенты и госсектор - 73,34 млрд рублей, показатель увеличился год к году на 48%. Доходы от частных пользователей выросли на 6% - до 67,31 млрд рублей.

Операционные расходы "Ростелекома" в IV квартале возросли на 26% и достигли 154,63 млрд рублей. На динамику повлиял 33-процентный рост прочих расходов, связанный с реализацией проектов B2B и B2G (в частности, проект по переписи населения), увеличение расходов на персонал на 16%, амортизационных отчислений на 18%, расходов по услугам операторов связи на 17% (в связи с пандемией и переходом на удаленный режим работы и учебы). Также у "Ростелекома" на 24% выросли расходы на материалы, ремонт, обслуживание и коммунальные платежи.

Чистый убыток "Ростелекома" в IV квартале составил 2,08 млрд рублей против 0,8 млрд рублей годом ранее. FCF составил 17,92 млрд рублей против 15,7 млрд рублей в IV квартале 2019 года.

Капитальные вложения в отчетном периоде сократились на 16%, до 36,16 млрд рублей. По итогам года CAPEX без учета госпрограмм составил 107,14 млрд рублей.

Чистый долг "Ростелекома" составил 362,24 млрд рублей (рост год к году на 9%), соотношение чистый долг/OIBDA - 1,9х.

Абоненты

Количество пользователей ШПД увеличилось год к году на 2% и составило 13,5 млн (ARPU составил 395 рублей). Абонентская база платного ТВ выросла на 4% и достигла 10,8 млн пользователей. Местная телефонная связь потеряла 10% абонентов, снизившись до 14 млн пользователей. Виртуальная телефония увеличилась на 65%, до 160 тысяч абонентов.

Blended ARPU (включает в себя выручку от одного пользователя, пользующегося одновременно ШПД, IPTV и цифровым кабельным ТВ) сократился на 1% год к году и оставил 546 рублей.

Количество абонентов сотовой связи в IV квартале увеличилось на 1,5%, до 46,6 млн пользователей. Количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, при этом рост интернет-трафика в мобильных сетях достиг 38%, а показатель оттока сотовых абонентов снизился до 8,1% с 9,5% годом ранее.

Прогнозы

"Ростелеком" также сообщил, что выручка компании в 2021 году может вырасти не менее чем на 5%. Рост показателя OIBDA ожидается также не менее чем на 5%.

По итогам 2020 года компания выполнила свой собственный прогноз (ожидался рост более 9%%), увеличив выручку на 15%, до 546,89 млрд руб.

"Несмотря на сохранение неопределенности в отношении дальнейшей динамики макроэкономических показателей, итоги работы в 2020 году позволяют нам рассчитывать на продолжение роста бизнеса в 2021 году", - приводятся в сообщении слова финансового директора "Ростелекома" Сергея Анохина.

Капзатраты в 2021 году прогнозируются на уровне 110-115 млрд руб. без учета реализации госпрограмм.