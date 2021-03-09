Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,5-0,7%

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips вслед за выросшими мировыми площадками после известий о принятии Сенатом США пакета мер поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,5-0,7%, при этом лидируют в росте бумаги "Ростелекома" после отчета.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3437,21 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1455,15 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 74,44 рубля (+0,23 рубля), золото стоит $1689,7 за тройскую унцию (+0,7%).

Подорожали акции "Ростелекома" (+1,8%), "Норникеля" (+1,7%), Polymetal (+1,7%), "Татнефти" (+1,5%), "ММК" (+1,4%), "Московской Биржи" (+1%), Сбербанка (+1% и +0,7% "префы"), "Аэрофлота" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +1,6% "префы"), банка ВТБ (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Магнита" (+0,1%).

Отчет "Ростелекома"

Выручка ПАО "Ростелеком" по итогам IV квартала 2020 года составила 163 млрд рублей, что на 23% выше показателя аналогичного периода 2019 года, говорится в отчете оператора. Показатель OIBDA увеличился год к году на 10% - до 44,49 млрд рублей. Рентабельность OIBDA составила 27,3% против 30,6% в IV квартале 2019 года.

Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные в пятницу, 5 марта, аналитики ожидали, что она увеличится на 16,5% - до 154,84 млрд рублей. OIBDA, по их ожиданиям, должна была вырасти на 12% - до 45,6 млрд рублей, а рентабельность OIBDA составить 29,5%.

Выручка "Ростелекома" в 2021 году может вырасти не менее чем на 5%, сообщил оператор, рост показателя OIBDA также ожидается не менее чем на 5%.

Подешевели расписки Ozon (-4,3%), акции UC Rusal (-3,1%), расписки TCS Group (-0,7%), бумаги "МТС" (-0,5%), "НЛМК" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо позитивный. Для российского рынка элементом поддержки остается нефть, которая торгуется выше $68 за баррель Brent. Промышленные металлы демонстрируют смешанную динамику, как и рынки Азии. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,56%. Индекс доллара демонстрирует незначительные изменения. Отечественный рынок акций утром отыгрывает позитив понедельника, когда в России был выходной. С другой стороны, в последние дни вновь обострилась тема американских антироссийских санкций, поэтому сильного импульса к росту ожидать не стоит, считает аналитик.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что неплохой внешний фон может способствовать продвижению индекса МосБиржи к 3450 пунктам.

Глобальный аппетит к риску в начале недели был сегментированным: спрос фокусировался на фондовых рынках развитых стран. Триггером улучшения общерыночных настроений выступили новости по стимулам - в субботу, 6 марта, Сенат США все же одобрил несколько скорректированную версию законопроекта, продвигаемого администрацией Джо Байдена. Как ожидается, Палата представителей Конгресса сможет оперативно (судя по сообщениям СМИ, уже к среде, 10 марта) его "досогласовать" и отправить на утверждение президенту, что позволяет рассчитывать на то, что стимулы будут запущены до 15 марта.

Нервозность на азиатских рынках и давление на акции сектора hi-tech ослабли, фьючерсы на индексы США уверенно подрастают. Индекс МосБиржи может попытаться достичь отметки 3450 пунктов, считает аналитик.

В США в понедельник фондовые индексы после пятничного ралли показали смешанную динамику, вырос Dow (+1%), просел S&P500 (-0,5%) и упал в зону коррекции впервые с начала сентября Nasdaq (-2,4%, в район 12610 пунктов). Волатильность торгов возросла на фоне роста доходности US Treasuries - доходность 10-летних гособлигаций понималась в понедельник до 1,6% (в начале года показатель не превышал 1%), но во вторник доходность откатилась к 1,568% (-1,6%).

Положительным фактором для рынка стало принятие Сенатом Конгресса США в минувшие выходные нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса объемом $1,9 трлн.

При рассмотрении законопроекта был внесен ряд поправок, и теперь он будет отправлен обратно в Палату представителей на финальное голосование. Наблюдатели считают, что голосование может состояться на этой неделе.

Республиканцы ранее выступали с инициативой о сокращении помощи с $1,9 трлн до $600 млрд. По их мнению, очень существенная часть выделяемых денег, согласно плану Байдена, пойдет на решение проблем, совершенно не связанных с восстановлением экономики после коронавируса.

Во вторник в Азии также отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 1,8%, гонконгский Hang Seng растет на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,4%).

Оптимизм инвесторов сдерживается опасениями относительно вероятного ускорения темпов инфляции, а также продолжающейся пандемией COVID-19, отмечает MarketWatch.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены делают попытки коррекции после ралли (цена Brent в понедельник достигала $71,38 - максимума с января 2020 года). Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $68,11 за баррель (-0,2% и -1,6% накануне), апрельская цена WTI - $64,83 за баррель (-0,3% и -1,6% накануне).

Поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать решение ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Инвесторы также оптимистично оценили статистические данные, указавшие на рост импорта нефти в Китай в январе-феврале 2021 года на 4,1%, до 89,57 млн тонн.