Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:58Заразились
на 09.03В России 4 342 474+9 445В мире 117 148 248+304 340

Brent подорожала до $69,19 за баррель

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти уверенно растут во вторник на ожиданиях роста спроса на нефть в условиях улучшения экономической ситуации, отмечает S&P Global Platts.

К 14:15 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,95 (1,39%), до $69,19 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,79 (1,21%), до $65,84 за баррель.

"В последние несколько месяцев мы наблюдали V-образное восстановление нефтяных цен, вызванное улучшением экономического климата в целом", - сказал аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс.

По его словам, "фундаментальные факторы на рынке нефти выглядят положительно, и в отсутствие существенных событий мы, скорее всего, будем наблюдать повышение нефтяных цен".

Поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать решение ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Решение ОПЕК+ может сигнализировать о намерении членов организации продолжать уменьшать объем запасов, считают эксперты ANZ.

Инвесторы также оптимистично оценили статистические данные, указавшие на рост импорта нефти в Китай в январе-феврале 2021 года на 4,1%, до 89,57 млн тонн.

Тем временем Сенат США принял пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом. За документ проголосовали 50 сенаторов, против - 49.

При рассмотрении законопроекта был внесен ряд поправок, и теперь он будет отправлен обратно в Палату представителей на финальное голосование. Наблюдатели считают, что голосование может состояться на этой неделе.

Brent WTI ОПЕК США Казахстан коронавирус Конгресс Джо Байден

Новости по теме

Новости

Ростехнадзор назвал возможные причины пожара в водах Оби

Евро опустился ниже 88 руб. впервые со 2 сентября

Евро опустился ниже 88 руб. впервые со 2 сентября

ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России в 2021 году

ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП в 2021-2022 гг.

Курс биткойна превысил $54 тысячи

Китайский инвестор "Мотор Сич" заявил о новых судебных исках к Украине

РЖД введут единый формат для всех вокзалов

Власти РФ будут вести постоянный мониторинг цен на товары и услуги

Власти РФ будут вести постоянный мониторинг цен на товары и услуги

Акции Tesla вошли в "медвежий" тренд в 3-й раз за год

Сервис "ЮMoney" возобновил расчеты с 45 иностранными компаниями

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');