ВТБ снизил ставки по ипотеке

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - ВТБ с 10 марта улучшает условия по ряду ипотечных программ, сообщили в среду в пресс-службе банка.

"Для покупателей квартир от 65 кв. метров по программе "Больше метров - ниже ставка" кредит теперь доступен по ставке 7,9% годовых (снижение - 0,5 п.п.)", - говорится в сообщении.

Кредит по этой программа доступен для покупки жилья как на первичном, так и на вторичном рынке, с первоначальным взносом 20% от стоимости недвижимости. Максимальный срок ипотеки - до 30 лет, максимальная сумма - 60 млн рублей.

"Мы видим интерес со стороны заемщиков к квартирам большей площади и понимаем, что их покупка особенно актуальна для семей с детьми. С учетом востребованности нашей программы на рынке, ВТБ принял решение улучшить условия по ней, предложив клиентам ставку ниже 8%. В первую очередь, это поможет семьям купить большую квартиру, не повышая финансовую нагрузку - обычно это двухкомнатные и трехкомнатные объекты", - отметил вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

Также ВТБ снизил ставку по рефинансированию ипотеки сторонних банков до 7,9% при условии оформления заявки на сайте (дисконт - 0,4 п.п.). Заемщики могут оформить заявку на рефинансирование в разделе "Ипотека" на сайте банка и выбрать интересующую их программу.

"В настоящее время около трети наших ипотечных выдач проходит именно в рамках рефинансирования. Уверены, что интерес клиентов к этому продукту с учетом снижения ставки будет сохраняться и в дальнейшем", - добавил Сероштан.

В пресс-службе отметили, что в январе-феврале 2021 года в ВТБ оформлено более 40 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 120 млрд рублей. Ипотечный портфель ВТБ с начала года превысил 2,023 трлн руб.