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ФНБ в 2021 году дополнительно получит 2,5 трлн руб. при цене на нефть в $60/барр.

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния в 2021 году получит дополнительно около 2,5 трлн рублей при цене на нефть $60 за баррель, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Мы отмечаем рост цен. Если в прошлом году цены падали до $20 за баррель (в апреле прошлого года), в этом году цена марки Brent уже превышает $65, текущая цена сегодня - $67 за баррель. Средняя цена с начала года - около $60. При таких ценах мы ожидаем, что дополнительные поступления в ФНБ могут составить в 2021 году около 2,5 трлн рублей при среднегодовых ценах в $60 за баррель", - сказал Новак.

Министр отметил, что спрос на нефть в 2021 году может восстановиться на 5,5 млн б/с.

"В настоящее время рынок (нефти - ИФ) находится в более стабильной ситуации, в том числе благодаря сделке ОПЕК+. Спрос постепенно восстанавливается. В прошлом году он падал в целом в мире на 20-22 млн б/с. За это время он восстановился примерно на 15-17 млн б/с. И в этом году мы ожидаем, что общее восстановление спроса будет где-то 5,5 млн б/с. Окончательное восстановление докризисного спроса ожидается в 2022 году", - доложил Новак.

Он заявил, что на рынке существует дефицит, что позволяет снижать накопленные остатки запасов. "И мы ожидаем, что уже в этом году запасы нефти снизятся до среднего пятилетнего значения", - добавил он.

Путин поинтересовался, во сколько сейчас оценивается дефицит нефти и когда может наступить равновесие на рынке.

Новак ответил, что дефицит нефти сейчас составляет примерно 1-2 млн б/с. "Если еще будет дефицит на рынке 1-2 млн б/с, это примерно получается от 70 до 140 дней - уровень, когда мы сможем достичь среднего пятилетнего значения. Тогда считается, что рынок восстановился. При том, что не нужно будет сохранять дефицит, а нужно сохранять баланс спроса и предложения и по мере роста спроса таргетировать предложение", - пояснил вице-премьер.

ФНБ Александр Новак

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