Средства ФНБ можно будет инвестировать в золото

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил правовые основания для инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в золото. Проект поправок в постановление "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния", расширяющий перечень активов, в которые могут вкладываться средства фонда, опубликован на официальном сайте размещения информации о подготовке органами власти нормативных правовых актов.

В конце 2020 года были приняты поправки в Бюджетный кодекс (БК), позволяющие размещать часть средств ФНБ на депозитах и остатках на банковских счетах в Центральном банке в драгоценных металлах. Изменения в постановление вносятся для реализации этой новой нормы БК, говорится в пояснительной записке к проекту.

Документ предусматривает создание правовых оснований для инвестирования средств ФНБ в золото в обезличенной форме как традиционный "защитный" актив, занимающий значительную долю в международных резервах Банка России (22,2% на 1 марта 2021 года). Так, за счет средств фонда может приобретаться золото в обезличенной форме и размещаться на открытом в ЦБ банковском счете в золоте.

Доходы по средствам фонда, размещенным на этом счете, будут формироваться по итогам операций по покупке и продаже золота за рубли в сумме, эквивалентной стоимости приобретаемого или реализуемого золота, рассчитываемой по учетным ценам на аффинированное золото, устанавливаемым ЦБ, поясняется в записке. Учетные цены на золото рассчитываются Банком России исходя из действующих на момент расчета значений цен на золото, зафиксированных на лондонском рынке наличного металла "спот", и пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара к рублю. Проценты по остаткам средств на этом счете Центробанком начисляться и выплачиваться не будут.

Ранее, 17 марта, министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что допускает инвестирование части средств ФНБ в золото. "Мы ориентируемся на корзину, в которую размещает золотовалютные резервы ЦБ. ЦБ размещает в золото, поэтому мы в своей корзине размещения средств ФНБ не исключаем возможности использования такого же актива", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Минфин начать инвестирование части средств ФНБ в драгметаллы в этом году.