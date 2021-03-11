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РЖД готовят размещение бессрочных "зеленых" евробондов во франках

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует разместить бессрочные "зеленые" еврооблигации в швейцарских франках, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания планирует провести глобальную телефонную конференцию в рамках подготовки сделки 12 марта. Организаторами размещения назначены Credit Suisse, "ВТБ Капитал" и Sber CIB.

Планируется, что по бумагам будет предусмотрен колл-опцион через 6 лет.

Это вторая подряд сделка РЖД на международном долговом рынке. В четверг компания начала размещение нового выпуска рублевых еврооблигаций.

В прошлом году РЖД дважды выходили на международные рынки заимствований, причем оба раза - с нестандартными инструментами. В марте компания разместила шестилетние "зеленые" евробонды на 250 млн швейцарских франков, а в начале декабря - социальные еврооблигации на 25 млрд рублей с погашением в марте 2028 года.

РЖД

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