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США введут пошлины на импорт фосфорных удобрений из России и Марокко

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Комиссия по международной торговле США (ITC) приняла утвердительное решение о необходимости введения пошлин на импорт фосфорных удобрений из России и Марокко.

По результатам начатого летом 2020 года расследования ITC установила, что импорт фосфорных удобрений из этих стран наносит ущерб местным производителям, сообщил инициатор расследования - североамериканская Mosaic.

Основываясь на решении комиссии, министерство торговли США введет компенсационные пошлины на ввоз фосфорных удобрений из России и Марокко. Ставки пошлин ранее были определены на уровне 9,19% для "ФосАгро", 47,05% для "ЕвроХима", 17,2% – для остальных российских производителей, 19,97% – для марокканской OCP. Пошлины вводятся сроком на 5 лет.

Пошлины начнут действовать с апреля, однако уже сейчас таможня США собирает с импортеров денежные депозиты на основании установленных ставок для гарантии оплаты возможных пошлин.

США РФ Марокко

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