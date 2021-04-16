"ФосАгро" задумала оспорить пошлины США на импорт удобрений

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - "ФосАгро" рассматриваем возможность оспорить в американском суде решение комиссии по международной торговле США (ITC) о введении пошлин на импорт фосфорных удобрений компании, сказал "Интерфаксу" гендиректор "ФосАгро" Андрей Гурьев.

"ФосАгро" по-прежнему не поставляет в США удобрения, на которые распространяются пошлины, добавил он.

"Мы рассматриваем все рынки в совокупности и выбираем те рынки, на которых самая лучшая цена. Если предположить, что американская цена будет выше, чем на других рынках, мы, возможно, туда вернёмся. Но конкретно за четыре месяца текущего года мы не поставили ничего из того, на что уставлена пошлина. Мы продолжаем поставки кормовых фосфатов, которые не облагаются пошлиной", - пояснил глава "ФосАгро".

В марте ITC приняла утвердительное решение о необходимости введения пошлин на импорт фосфорных удобрений из России и Марокко. Ставки пошлин были определены на уровне 9,19% для "ФосАгро", 47,05% для "ЕвроХима", 17,2% - для остальных российских производителей, 19,97% -для марокканской OCP. Пошлины, которые начали действовать с апреля, установлены сроком на 5 лет.

По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", для "ФосАгро" рынок США останется привлекательным даже с учетом пошлин. Аналитики Альфа-банка также считают, что "при текущих ценах на DAP и себестоимости на уровне $180-190 за тонну "ФосАгро" выиграет от импорта фосфорсодержащих удобрений в США даже при введении пошлин". Сама компания заявляла, что не планирует поставлять удобрения в США этой весной: в настоящее время нетбэк при поставках в Латинскую Америку, в частности, в Бразилию, выше, чем компания могла бы потенциально получить на рынке США.

Россия является вторым по величине поставщиком фосфатов на рынок США после Марокко, обеспечивающего более 50% импорта. В 2019 году объем импорта фосфорсодержащих удобрений из Марокко в США составил $0,7 млрд (более 2 млн тонн), из России - $0,3 млрд (почти 0,8 млн тонн).

После начала расследования, инициированного Mosaic летом 2020 года, поставки фосфорных удобрений в США из России и Марокко практически прекратились, что вызвало существенный рост цен на внутреннем рынке страны.

"ФосАгро" говорила, что перенаправила объемы из США на рынки Канады, Бразилии и России. Доля США в продажах "ФосАгро" составляла менее 5% общей выручки за 2019 год.