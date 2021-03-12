Глава GE отказался от зарплаты и получил вознаграждение акциями на $100 млн

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американского концерна General Electric Co (GE) Лоуренс Калп добровольно отказался от своей зарплаты и денежного бонуса на фоне кризиса, вызванного COVID-19, однако получил специальное вознаграждение в виде акций, которое оценивалось на конец 2020 года более чем в $100 млн.

Как следует из документов GE, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), основную часть компенсационного пакета Калпа в 2020 году составили вознаграждения, которые выплачиваются в виде участия в капитале компании, привязанные к результатам работы. Это ежегодный грант стоимостью $15 млн, выданный в начале марта, и долгосрочный грант в августе, стоимость которого изначально оценивалась в $57,1 млн. Базовый оклад по итогам года составил $653,409 тыс.

Стоимость вознаграждений будет колебаться в зависимости от результатов деятельности компании. На конец года GE оценивала полную стоимость августовского гранта в $100,4 млн при условии достижения дополнительных целевых показателей. Калп сможет распоряжаться этими акциями не раньше 2024 года.

"Ввиду проблем для ведения бизнеса и экономической неопределенности Калп в апреле 2020 года добровольно отказался от своей зарплаты за оставшуюся часть года", - говорится в документах GE. Калп должен был получить $2,5 млн зарплаты и денежный бонус на сумму до $3,75 млн.

Минувшим летом совет директоров GE пересмотрел контракт CEO, продлив его до 2024 года и предоставив ему специальное вознаграждение в виде акций "в знак признания существенной роли Калпа в осуществлении текущей трансформации GE".

Акции GE в ходе предварительных торгов в пятницу дешевеют на 1,3%. За последние двенадцать месяца капитализация компании увеличилась на 69,7% - до $116,2 млрд.