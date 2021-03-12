Рубль вечером в пятницу слегка слабеет к доллару и укрепляется к евро

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Доллар немного повышается, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже в пятницу вечером, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в условиях небольшого опережающего роста в паре с евро.

Курс доллара США составил 73,38 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 7,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,61 руб./EUR1, подешевев на 28,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,7 копейки - до 79,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в пятницу вечером вслед за их динамикой на глобальном рынке. Доллар повышается к большинству мировых валют на Forex на фоне возобновления роста доходностей на рынке US Treasuries. Доходность десятилетних US Treasuries в пятницу вечером составляет около $1,61% по сравнению с $1,538% на закрытие торгов в четверг; это связано с перспективами уверенного экономического восстановления в США и возобновлением опасений по поводу инфляции.

В пятницу стало известно, что цены производителей в США в прошлом месяце выросли максимальными темпами с октября 2018 года. Индекс PPI в феврале выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Повышение показателя совпало с ожиданиями аналитиков. Относительно февраля 2020 года индекс PPI поднялся на 2,8% при ожидавшемся росте на 2,7%.

"План Байдена"

Президент США Джо Байден в четверг, 11 марта, подписал закон о новых экономических стимулах объемом $1,9 трлн. Церемония подписания документа состоялась в Белом доме.

Накануне данный пакет окончательно одобрила Палата представителей США. Ранее в Сенате поддержали план Байдена, однако внесли в него ряд существенных поправок, что вынудило Палату представителей повторно голосовать по документу.

Министр финансов США Джаннет Йеллен после подписания документа заявила, что американцы уже в эти выходные начнут получать прямые выплаты в размере $1400 на человека, которые предусматриваются в новом пакете стимулов. В эфире NBC News она также пообещала ускорить выделение финансирования вакцинации.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу российский рубль "ходит" в узком диапазоне 73,3-73,7 руб./$1, закрывая неделю уверенным ростом. "Общая мировая конъюнктура способствует возвращению интереса инвесторов к российской валюте и рынку акций, который находится сейчас на исторических максимумах. Среди факторов в поддержку рубля относят снижение санкционной премии, разворот денежно-кредитной политики России в сторону более быстрого роста ставок и сырьевое ралли, оказывающее спрос на циклические компании", - говорит Наумова.

Возможное повышение ключевой ставки в этом году

Тем временем, Банк России не исключает повышения ставки в 2021 году, все будет зависеть от поступающих данных, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "Известиям". "Мы ничего не исключаем, все зависит от данных. На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики. И отмечаем усиление инфляционного давления", - сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос о том, возможно ли начало перехода к нейтральной политике уже в текущем году.

Банк России 12 февраля 2021 года сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% (на этом уровне она находится с 27 июля 2020 года). Очередное заседание совета директоров по ДКП пройдет 19 марта, затем за ним последует опорное заседание 23 апреля.

"Эльвира Набиуллина допустила повышение ставки до нейтрального уровня уже в этом году в случае необходимости. При этом, по словам главы регулятора, даже при повышении ставки денежно-кредитные условия еще будут оставаться мягкими. В любом случае, последние комментарии представителей ЦБ РФ выглядят довольно жестко, особенно в преддверии заседания ЦБ РФ, которое состоится в следующую пятницу, до этого момента будет "неделя тишины". Мы не ждем повышения ставки на мартовском заседании, на наш взгляд, ЦБ начнет цикл нормализации ДКП скорее во втором полугодии, а текущие рыночные ожидания трех повышений ставки, заложенные в котировки процентных деривативов, выглядят чрезмерными", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок в пятницу колеблются между ростом и снижением. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в пятницу уменьшилась на 0,39% - до $69,36 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени понизилась на 0,38% - до $65,77 за баррель. Ранее в ходе торгов оба контракта временно переходили к росту.

ОПЕК накануне повысил свой прогноз спроса на нефть в текущем году. Теперь ОПЕК ожидает увеличения спроса на нефть в 2021 году до 96,27 млн баррелей в сутки, а не до 96,05 млн баррелей в сутки, как прогнозировалось месяц назад, то есть рост составит 5,89 млн баррелей в сутки, на 100 тыс. баррелей в сутки больше, чем полагали аналитики в феврале.

ОПЕК повысил оценку поставок нефти и жидких углеводородов из стран не-ОПЕК в 2019 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 65,41 млн баррелей в сутки, оставив почти неизменным темп роста в 2020 году, в результате оценка предложения в 2020 году повышена почти на те же 200 тыс. баррелей в сутки - до 62,85 млн баррелей в сутки, говорится в мартовском отчете картеля.

"Цены на нефть Brent немного корректируются после роста практически до $70 за баррель накануне. По факту подписания в четверг Байденом пакета стимулов на $1,9 трлн ждем фиксации прибыли спекулянтами в сырье. Дальнейшая динамика цен на нефть будет определяться в том числе и успехами в вакцинации населения. Последние данные из Европы свидетельствуют о сохранении некоторых проблем в этой области. Из статистики в пятницу в фокусе данные по количеству буровых установок в США, которые являются прокси восстановления активности нефтедобытчиков. Ждем коррекционного снижения Brent к $68-68,5 за баррель", - отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник всего на 0,85 копейки, до 73,5081 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,96 копейки, до 87,7981 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в пятницу на 5,16 копейки по отношению к четвергу и составил 73,5326 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 2,68 копейки и составил 73,5125 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 477,701 млн, из которых $806,787 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 670,914 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 17,94 копейки, до 87,7487 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени отступил на 23,89 копейки и составил 87,7026 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR379,678 млн, из которых EUR136,486 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR243,192 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов увеличились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК немного понизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт", по кредитам на семидневный срок и ставка на срок 1 месяц поднялись на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,32%, 4,39% и 4,68% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 4,83% и 4,92% годовых.