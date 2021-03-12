Сбербанк не согласен с решениями судов о валютных опционах с "Сухим"

Банк планирует подать жалобу в Конституционный суд

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк России по-прежнему не согласен с решениями судов об отмене валютных опционов с ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" на 13,5 млрд рублей, планирует подать жалобу в Конституционный суд.

Как говорится в годовой бухгалтерской отчетности банка, его позиция по судебному спору "с одним из клиентов" о признании недействительными сделок с производными финансовыми инструментами не изменилась. "Банк продолжит действия по пересмотру судебных решений, в том числе с подачей апелляции в Конституционный суд РФ", - отмечается в отчетности.

Сбербанк не уточняет, о каком именно споре идет речь. Однако исходя из указанных сроков судебных решений можно сделать вывод о том, что подразумевается дело об отмене валютных опционов с "Сухим".

Верховный суд (ВС) РФ в январе 2021 года отказал Сбербанку в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций об отмене валютных опционов с "Сухим" на 13,5 млрд рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 1 июля 2019 года отклонил жалобу Сбербанка на решение Арбитражного суда Москвы, который 8 апреля признал незаконными сделки валютного опциона, заключенные между АХК "Сухой" и Сбербанком, освободив, таким образом, компанию от уплаты по ним.

Арбитражный суд Московского округа 1 октября оставил решение в силе.

Иск о признании сделок недействительными в сентябре 2016 года подала прокуратура Москвы в интересах РФ в лице Росимущества. Ответчиками по нему выступали АХК "Сухой" и Сбербанк.

Согласно материалам дела, прокуратура просила признать недействительными сделки поставочного валютного опциона от 29 декабря 2015 года, предполагавшие систематическое списание со счетов "Сухого" денежных средств до 2018 года на общую сумму 13,5 млрд рублей. В рамках этих сделок на момент подачи иска Сбербанком с расчетных счетов "Сухого" было списано 844,3 млн рублей. Для возврата этих средств было заявлено требование о применении последствий недействительности сделок.