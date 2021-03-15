ВТБ в Оренбуржье в 2020 году увеличил кредитный портфель на 14%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Банк ВТБ в 2020 году увеличил кредитный портфель в Оренбургской области на 14% - до 48,2 млрд рублей, портфель привлеченных средств - на треть, до 49,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка в Приволжском федеральном округе.

Так, по данным финучреждения, в сегменте розничного бизнеса банк увеличил кредитный портфель на 17% - до 37 млрд рублей, за год выдана 21 тыс. займов на 18,2 млрд рублей (рост на 15% по сравнению с предыдущим годом). Драйвером роста является ипотека - кредитный портфель по ней вырос на 29% и достиг 20,4 млрд рублей; объем выданных кредитов вырос на четверть - до 10 млрд рублей. Портфель кредитов наличными в регионе прирос за прошедший год на 8% и составил на начало текущего года 14,9 млрд рублей, заемщики привлекли 14,5 тыс. таких кредитов на 7,7 млрд рублей (рост на 6%).

Кроме того ресурсный портфель розничных клиентов банка ВТБ в Оренбургской области вырос за год на 26% - до 31,9 млрд рублей. Из них 10 млрд рублей приходится на инвестиционные продукты, портфель которых за год почти утроился.

Кредитный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса ВТБ в минувшем году увеличился в регионе на 18% и составил 11,2 млрд рублей. В прошедшем году банк продолжил активную работу по реализации государственных программ льготного кредитования бизнеса. Так, кредитный портфель в рамках программы Минэкономразвития достиг 1,3 млрд рублей, по программам поддержки занятости период пандемии составил 1,7 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств бизнес-клиентов в прошлом году вырос на 51% - до 17,4 млрд рублей; портфель банковских гарантий - на 29% и превысил 4 млрд рублей.

"В 2020 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за пандемии, нам удалось нарастить объемы бизнеса в регионе. Большое внимание в прошедшем году банк уделял доступности продуктов, как по ценовым параметрам, так и возможностям их оформления. Ориентируясь на потребности клиентов и эпидемиологическую ситуацию, мы значительно упростили и ускорили процедуру получения не только кредитов, но других услуг", - приводятся в сообщении слова управляющего ВТБ в Оренбургской области Дмитрия Серикова.

Банк ВТБ по итогам 2020 года занимает 2-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА"