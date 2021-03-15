Рынок акций РФ днем поднялся к 3600 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник сохраняет восходящий импульс вслед за выросшими мировыми площадками, подогретыми утверждением президентом США Джо Байденом нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн; индекс МосБиржи обновил максимум и поднялся в район рубежа 3600 пунктов, при этом лидируют обновившие свои максимумы акции "Русала".

К 13:30 по Москве индекс МосБиржи составил 3591,7 пункта (+1,5%, максимум дня - 3596,31 пункта), индекс РТС - 1548,01 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,8%.

Доллар стоит 73,1 рубля (-0,24 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,613% годовых (-1,4%).

Подорожали акции UC Rusal (+4,8%, до 45,92 рубля), расписки Ozon (+4,1%), бумаги "Норникеля" (+3,2%), "Яндекса" (+3%), "Северстали" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,9%), Сбербанка (+1,8% и +1,3% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,8%), "Роснефти" (+1,6%), "Газпрома" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "НЛМК" (+1%), "Газпром нефти" (+1%), "Татнефти" (+0,9%), банка ВТБ (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), акции "Московской биржи" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), Polymetal (+0,8%), "РусГидро" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Магнита" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,5%), "ММК" (-0,3%).

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции "Трубной металлургической компании" (+15,6%, до 92,82 рубля), "Росгосстраха" (+4,5%), "Юнипро" (+4,2%), "Распадской" (+3,9%), "МРСК Центра" (+3,8%), "М.Видео" (+3,1%).

Совет директоров "Трубной металлургической компании" (ТМК) рекомендовал выплатить финальные дивиденды по результатам 2020 года в размере 9,67 рубля на акцию на общую сумму почти 10 млрд рублей, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 26 апреля.

Ранее в ноябре акционеры ТМК одобрили дивиденды за 6 месяцев 2020 года в размере 3 рубля на акцию (общий объем выплат - 3 млрд 99,4 млн рублей). До этого компания выплачивала дивиденды лишь за I квартал 2019 года - по 2,55 рубля. То есть с учетом промежуточных дивидендов суммарные выплаты за 2020 год составят 12,67 рубля на акцию (на общую сумму 13,1 млрд рублей), что может оказаться в 5 раз больше выплат за 2019 год.

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (+1%) по МСФО в 2020 году выросла на 18,4%, до $266,9 млн, сообщила компания. Показатель EBITDA за прошлый год увеличился на 9,8%, до $903,4 млн.

Подешевели акции "Варьеганнефтегаза" (-2,6% и -1,6% "префы"), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (-1,2%), акции ПАО "Уралкуз" (-1,1%), "префы" "Транснефти" (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 по московскому времени составил 51,02 млрд рублей (из них 11,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,62 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 4,54 млрд рублей - на акции "Газпрома").

Мнения аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть Brent держится возле отметки $70 за баррель на фоне уверенности рынка в поддержке со стороны стран ОПЕК+, которые ранее договорились продлить действующие сокращения добычи на апрель.

Фьючерсы на Brent остаются в рамках восходящего тренда пятый месяц подряд. После внушительного роста котировки оказались на уровнях, которые еще в начале года казались недостижимыми. В свете рыночной конъюнктуры открывается широкое пространство для увеличения добычи нефтепроизводителями, не входящими в ОПЕК+. Это будет сдерживать рост на средне- и долгосрочном горизонте. Ожидаемое снижение цен отражается в глубокой бэквордации фьючерсной кривой: контракты с поставкой через год торгуются на $6,6 ниже ближнего фьючерса - максимальный дисконт почти за 7 лет. В то же время в ближайшие дни оптимизм может сохраняться. При повторном закреплении Brent выше $70 за баррель может открыться дорога в сторону следующего технического ориентира в районе $73,2 за баррель.

Данные Baker Hughes в минувшую пятницу показали незначительное снижение буровой активности в США - число активных буровых установок за неделю снизилось на 1 штуку (до 309 единиц). В Канаде продолжается сезонный спад, связанный с погодными условиями - число нефтяных буровых в стране сократилось на 22 штуки (до 58 установок). Замедление буровой активности на американском континенте является позитивным сигналом, указывающим на вероятность умеренного роста добычи. В то же время статистика по-прежнему может быть искажена последствиями аномальных заморозков в Техасе, из-за которых значительная доля нефтяных предприятий столкнулись с перебоями в работе, отмечает аналитик.

В понедельник Минэнерго США опубликует очередной ежемесячный отчет о буровой активности в Штатах (Drilling Productivity Report), в котором будут представлены прогнозы по сланцевой добыче на следующий месяц и актуальная статистика по пробуренным, но незавершенным скважинам (DUCs), напомнил Галактионов.

Как отмечает генеральный директор компании "Иволга Капитал" Андрей Хохрин, восходящий тренд по нефти, несмотря на коррекцию в предыдущие дни, может продолжиться. Достаточным условием для этого может быть постепенное или массовое закрытие хеджирующих коротких позиций в данном товаре, которые должны были накапливаться еще на уровнях $50-60 за баррель Brent. С учетом этого рубль останется крепким относительно доллара и евро.

Прогнозы рынков акций пока менее очевидны. Можно сделать ставку на приостановку роста российских фондовых индексов, предполагая при этом, что американские индексы еще поднимутся в ближайшие дни, считает эксперт.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, в США одобрен пакет "Спасения Америки" на $1,9 трлн и уже начинаются обсуждения инфраструктурной программы на $2 трлн. Однако столь масштабные планы по заимствованиям продолжают толкать доходности по казначейским обязательствам вверх. Нефть продолжает попытки роста на улучшениях перспективы увеличения спроса, но могут появиться неприятные обстоятельства. В Европе процесс вакцинации оказался под угрозой после приостановки использования вакцины от AstraZeneca в ряде стран.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, "второй эшелон" продолжает догонять высоколиквидные акции, так, продолжают раллировать малоликвидные акции "Трубной металлургической компании" после взлета на 30% в пятницу на решении совета директоров выплатить рекордные дивиденды. Также стоит следить за бумагами "Норникеля" (24,42 тыс. рублей), которые сумели развернуться от поддержки 22 тыс. рублей и частично сняли локальную перепроданность. Позитивные новости по компании о вводе в эксплуатацию пострадавших рудников и по оценке нанесенного аварией ущерба могут выдернуть бумагу на 5-7% вверх.

Все надежды на продолжение роста индекса МосБиржи на этой неделе связаны с американским рынком. Похоже, что он начал формировать новую восходящую волну, но для подтверждения этого фондовым индексам США неплохо бы обновить исторические максимумы. При улучшении внешнего фона нефть Brent вновь может протестировать сопротивление $70 за баррель. Наиболее вероятным сценарием выглядит уход "черного золота" на какое-то время в волатильный боковик с границами $67-70 за баррель, считает Антонов.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынки ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы США. Некоторые члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) могут решить, что ставки должны быть повышены раньше, чем ожидалось в декабре прошлого года.

Экономическая активность в Китае в январе-феврале 2021 года резко выросла по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда страна была фактически парализована пандемией COVID-19.

В российском металлургическом секторе продолжается ралли акций ТМК после рекомендаций совета директоров выплатить финальные дивиденды за 2020 год в размере 9,67 рубля на акцию. Дивидендная политика устанавливает минимальный порог выплат на уровне 25% от чистой прибыли, однако настолько щедрые дивиденды не были ожидаемы рынком. Дивидендная доходность составила более 10%, что превышает средние показатели и так достаточно щедрого на дивиденды металлургического сектора.

В целом рынок акций РФ пока не выглядит перекупленным, целями для роста индексов МосБиржи и РТС выступают уровни 3600 и 1600 пунктов, считает Абелев.

В США в пятницу индексы Dow Jones (+0,9%) и S&P 500 (+0,1%) достигли рекордных максимумов второй день подряд, в то время как снизился Nasdaq (-0,6%). При этом все три основных индикатора завершили неделю в "плюсе" на фоне известий об утверждении президентом США нового пакета мер поддержки экономики в размере $1,9 трлн.

Помимо этого, индекс потребительского доверия Мичиганского университета в марте подскочил до 83 пунктов (максимум за год) при прогнозах роста до 78,5 пункта с февральских 76,8 пункта.

Давление на акции технологических компаний оказало возобновление роста доходности казначейских облигаций США, которая в пятницу превысила 1,6% и в понедельник составляет 1,637%.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский индекс Hang Seng подрос на 0,2%), растут Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%) в преддверии заседания 16-17 марта Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Некоторые аналитики ожидают, что Федрезерв пересмотрит свой прогноз ВВП после принятия нового пакета стимулов объемом $1,9 трлн, пишет CNBC.

Цены на нефть

Нефть в понедельник также дорожает на сильных статданных из Китая, цена Brent находится на $0,2 выше уровня закрытия основной сессии МосБиржи в пятницу. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:30 по Москве составила $69,47 за баррель (+0,4% и -0,6% в пятницу), апрельская цена WTI - $65,85 за баррель (+0,4% и -0,6% в пятницу).

Промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца 2021 года резко выросли по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда страна была фактически парализована пандемией COVID-19. Так, объем производства в январе-феврале взлетел на 35,1%, розничные продажи - на 33,8%. Темпы роста обоих показателей превзошли прогнозы экспертов.

За минувшую неделю Brent подешевела на 0,2%, WTI - на 0,7%.

Согласно данным агентства Bloomberg, спрос на нефть в Китае в январе-феврале вырос почти на 17%, до 13,326 млн баррелей в сутки. При этом спрос в стране, вероятно, продолжит расти, в частности, на фоне увеличивающегося потребления авиационного топлива. Согласно официальным данным, объем авиаперевозок в КНР в феврале был в три раза выше, чем годом ранее.