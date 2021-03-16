Рубль незначительно изменился к доллару и евро на старте торгов вторника

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на Московской бирже во вторник утром незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых внешних факторов - с одной стороны, на курс нацвалюты давит снижающаяся в рамках коррекции нефть, а с другой стороны - поддержку оказывает сохраняющийся "спрос на риск", что выражается в росте мировых фондовых индексов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,84-72,96 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,84 руб./$1 (+3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом не изменился по отношению к закрытию понедельника, составив 86,88 руб./EUR1. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 2 копейки к уровню закрытия 15 марта, до 79,16 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,17 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 47,08 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 16 марта связаны с влиянием нескольких противоположных факторов. Так, снижающиеся в рамках коррекции котировки нефтяных цен оказывают некоторое давление на курс нацвалюты и не исключено, что в течение торгового дня данный фактор выйдет на первый план. Вместе с тем сохраняющийся на глобальных рынках оптимизм в отношении рисковых активов, в том числе валют развивающихся стран, выступает в качестве поддерживающего фактора. При этом мировые инвесторы находятся в ожидании объявления итогов очередного заседания ФРС США, которое состоится в среду, 17 марта, вечером.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $68,3 за баррель, что на 0,84% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $64,85 за баррель, что на 0,83% ниже уровня на закрытие рынка 15 марта.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют в основном позитивную динамику; японский Nikkei 225 растет чуть более чем на 0,5%, китайский CSI300 прибавляет 0,3%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 находится в символическом плюсе (+0,01%).

Американские фондовые индексы умеренно выросли по итогам торгов в понедельник, отыграв потери начала сессии, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 достигли новых рекордных уровней на фоне оптимизма инвесторов относительно возобновления экономической деятельности в США. Поддержку рынку оказало утверждение президентом Джо Байденом нового пакета мер помощи экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн.

В центре внимания рынков на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Инвесторы рассчитывают получить дальнейшие указания ФРС относительно состояния экономики, а также узнать мнение руководства американского ЦБ по поводу роста доходности гособлигаций и перспектив инфляции. Доходность десятилетних US Treasuries в понедельник снизилась до 1,609% годовых. В пятницу она поднялась до 1,634% годовых, максимума с 6 февраля 2020 года.