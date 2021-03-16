Brent подешевела до $68,39 за баррель

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются во вторник на фоне новой волны карантинных мер в Европе в связи с возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В ряде штатов США, включая Нью-Джерси и Мичиган, количество новых случаев COVID-19 также растет, и распространение этого тренда на другие регионы страны может перечеркнуть усилия властей по открытию экономики, отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя.

"Вакцинация движется хорошо, но краткосрочные риски остаются высокими", - цитирует эксперта MarketWatch.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве во вторник составила $68,39 за баррель, что на $0,49 (0,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,34 (0,5%) - до $68,88 за баррель, хотя в течение сессии их цена поднималась выше $70 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась до $64,94 за баррель, что на $0,43 (0,66%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов снизилась на $0,22 (0,3%) - до $65,39 за баррель.

"Цены на нефть опускаются, поскольку рынок продолжает ставить под сомнение возможность сохранения "бычьего" тренда, которым начался этот год, в долгосрочной перспективе", - говорит аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

"Массовая вакцинация остается ключевым фактором для усиления перспектив спроса на нефть, - отмечает он. - При этом опасения возникают в отношении будущего предложения".

ОПЕК+ продолжает ограничивать производство нефти, в то время как американские сланцевые производители, которые при таком уровне цен, который мы видим в настоящее время, традиционно наращивали добычу, "в этот раз действуют более осторожно, поскольку они фокусируются на позитивном денежном потоке и ограничивают новые заимствования", говорит Фрейзер.

"Это повышает эффективность стратегии ОПЕК+", - отмечает он.