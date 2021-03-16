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В Великобритании возбудили уголовное дело в отношении банка NatWest

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании возбудило уголовное дело в отношении британского банка NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland). Он подозревается в несоблюдении требований законодательства о борьбе с отмыванием денег.

В сообщении британского финрегулятора говорится, что поводом для возбуждения дела стало обращение со средствами, депонированными на счетах одного из клиентов NatWest, зарегистрированного в качестве юридического лица в Великобритании. Предполагаемые нарушения произошли в период с 11 ноября 2011 года по октябрь 2016 года. NatWest был проинформирован об этом расследовании в июле 2017 года.

FCA утверждает, что на счета клиента поступали все более крупные денежные вклады. По данным регулятора, было внесено порядка 365 млн фунтов стерлингов ($507,5 млн), в том числе 264 млн фунтов наличными. NatWest, как отмечается, не подверг эти операции должной проверке.

Банк сотрудничает со следствием, говорится в сообщении FCA.

"NatWest Group очень серьезно относится к своей обязанности принимать меры для предотвращения отмывания денег третьими лицами и поэтому на протяжении многих лет вкладывает значительные средства в развитие систем и механизмов контроля для борьбы с финансовыми преступлениями", - следует из заявления банка.

Процесс должен начаться 14 апреля.

Котировки акций NatWest снижаются во вторник на 1,7%. С начала текущего года рыночная стоимость банка упала более чем на 10% и составляет сейчас около 23,1 млрд фунтов. Фондовый индекс FTSE 100 прибавил около 5% за этот период.

NatWest Великобритания

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