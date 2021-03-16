Вице-президент по стратегии VEON покинет пост 31 марта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент по стратегии VEON Алекс Казбеги покинет пост 31 марта, говорится в годовом отчете телекоммуникационного холдинга.

О новом CSO будет объявлено дополнительно.

VEON назначил Алекса Казбеги директором по стратегии компании в феврале 2019 года.

В том же году при Казбеги была обновлена стратегия VEON, которая должна был сфокусироваться на развитии ноу-хау. По его словам, именно это направление - двигатель роста рентабельности компании в долгосрочной перспективе.

До прихода в холдинг Казбеги работал управляющим директором и руководителем исследований в области телекома, транспорта, инфраструктуры и здравоохранения по региону EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) в Renaissance Capital. Ранее он являлся ведущим телеком-аналитиком по региону EMEA в Citigroup.