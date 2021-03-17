S&P 500 и Dow Jones снизились после обновления рекордов накануне

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник: индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 опустились после достижения рекордных максимумов накануне, в то время как Nasdaq незначительно повысился.

Во вторник стартовало двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры ожидают от регулятора прогнозов процентных ставок и темпов инфляции, отмечает CNBC. Особое внимание приковано к пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится в среду.

"Рынок будет следить за каждым словом, - отмечает главный инвестиционный директор подразделения BlackRock Inc. по рынкам активов с фиксированным доходом Рик Ридер. - Если он (Джером Пауэлл - ИФ) ничего не скажет, это повлияет на рынки. Если он скажет много, это тоже повлияет на рынки".

Трейдеры также продолжают следить за динамикой доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries во вторник поднялась до 1,618% по сравнению с 1,61% на закрытие рынка в понедельник. В пятницу она обновила максимум более чем за год. Недавний скачок доходности гособлигаций вызвал ротацию из акций роста, поскольку будущие денежные потоки компаний стали менее привлекательны по сравнению с другими активами, пишет CNBC.

Розничные продажи в США в феврале упали на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило во вторник министерство торговли страны. Темпы снижения стали максимальными за последние десять месяцев, то есть с апреля 2020 года. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Падение промпроизводства в США в феврале также стало максимальным за десять месяцев. Объем промышленного производства в стране в прошлом месяце снизился на 2,2% по сравнению с январем, говорится в отчете Федеральной резервной системы США. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Moderna Inc. подорожали на 8,6%. Фармкомпания начала испытания вакцины от COVID-19 с участием детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. Вакцина Moderna, как и препарат Johnson & Johnson's, в данный момент разрешена для людей от 18 лет.

Стоимость акций Jabil Inc. выросла на 3,3%. Чистая прибыль компании, оказывающей услуги по контрактному производству электроники, во втором финансовом квартале составила $151,7 млн по сравнению с чистым убытком на уровне $3,3 млн годом ранее. Выручка компании увеличилась до $6,83 млрд с $6,13 млрд годом ранее.

Котировки бумаг Nikola Corp. упали на 7,1%. Американский производитель электрогрузовиков может выпустить новые акции для привлечения дополнительных денежных средств.

Акции Ford Motor Co. подешевели на 5,4% после того, как автопроизводитель сообщил, что выпустит конвертируемые облигации объемом $2 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 127,51 пункта (0,39%) и составил 32825,95 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 6,23 пункта (0,16%) - до 3962,71 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 11,86 пункта (0,09%) и составил 13471,57 пункта.