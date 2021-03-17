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Нефть подорожала на данных о неожиданном сокращении запасов в США

Нефть подорожала на данных о неожиданном сокращении запасов в США
Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду после публикации данных Американского института нефти (API), показавших неожиданное снижение запасов в США на прошлой неделе.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве в среду составила $68,42 за баррель, что на $0,03 (0,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,49 (0,7%) - до $68,39 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигли $64,91 за баррель, что на $0,11 (0,17%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов снизилась на $0,59 (0,9%) - до $64,8 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 марта, уменьшились на 1,047 млн баррелей после роста на 12,792 млн баррелей в предыдущую неделю. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов на 2,715 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет опубликован в среду в 18:30 по московскому времени. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 400 тыс. баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 1,4 млн баррелей и 900 тыс. баррелей.

Между тем инвесторы испытывают беспокойство относительно перспектив спроса в Европе в связи с медленными темпами вакцинации от коронавируса.

Целый ряд европейских стран, включая Германию, Италию, Испанию и Францию, приостановили использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов. Речь идет о ряде случаев возникновения тромбов после вакцинации, однако эксперты утверждают, что четкая связь пока не доказана, и сами эти случаи не выходят за рамки общей статистики.

API США Brent WTI

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