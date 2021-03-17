Индексы МосБиржи и РТС снизились, подорожали акции "Белуги"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала в ожидании итогов заседания Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3578,1 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1542,85 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар стоит 73,07 рубля (+0,22 рубля), доходность 10-летних UST выросла до 1,63% годовых (+0,5%).

Подешевели акции UC Rusal (-2,8%), расписки Ozon (-2,7%), бумаги "Норникеля" (-1,4%), "Интер РАО" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), Сбербанка (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" продолжилось ралли акций ПАО "Белуга групп" (+10% и +40% накануне) в отсутствие новостей.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, одно из главных опасений связано с тем, что заявления ФРС США могут оказаться неубедительными в плане контроля растущих доходностей в США. Для рубля очередные осложнения выглядят в виде доклада разведки США, который приравнивает "треп" на страницах Facebook к целенаправленной политике РФ по влиянию на американские выборы. Соответственно, можно ожидать от рынка акций РФ небольшой просадки, а от рубля - слабости, хотя доклад американской разведки мог оказаться заметно более жестким.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, к середине недели на мировых рынках активизировались коррекционные настроения на фоне ожидания результатов заседания Федрезерва - инвесторы предпочли частично зафиксировать прибыль по длинным позициям. Внесение изменений в денежно-кредитную политику ФРС в текущий момент выглядит маловероятным, основное внимание инвесторов будет сосредоточено на пересмотре американским регулятором прогнозов по экономике и динамике ставки, а также реакции на продолжающийся рост инфляционных ожиданий и доходностей UST. ФРС по итогам заседания может попытаться снизить опасения рынков относительно возможности более раннего, чем ожидалось, подъема ставки в США, указав на более высокие риски для экономики от преждевременного сворачивания мягкой ДКП и управляемость инфляционных рисков. В этом случае во второй половине недели инвесторы получат повод для возобновления покупок в рисковых активах, что даст возможность для обновления рынками локальных и исторических максимумов.

Тем не менее, в среду рынок акций РФ может попасть под распродажи из-за некоторой неопределенности относительно результатов заседания ФРС, индекс МосБиржи может отступить в район 3570 пунктов. В дальнейшем возможен переход рынка в консолидацию у достигнутых уровней в отсутствии свежих стимулов.

В США во вторник снизились индексы S&P 500 (-0,2%) и Dow Jones (-0,4%) после обновления рекордов днем ранее, подрос Nasdaq (+0,1%). Во вторник стартовало двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры ожидают от регулятора прогнозов процентных ставок и темпов инфляции, отмечает CNBC. Особое внимание приковано к пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится в среду.

Трейдеры также продолжают следить за динамикой доходности казначейских облигаций США, которая в минувшую пятницу обновила максимум более чем за год. В среду доходность UST остается выше 1,6% годовых. Скачок доходности гособлигаций вызвал ротацию из акций роста, поскольку будущие денежные потоки компаний стали менее привлекательны по сравнению с другими активами, пишет CNBC.

В среду в Азии индексы умеренно просели (японский Nikkei 225 просел на 0,02%, китайский Shanghai Composite - на 0,05%, гонконгский Hang Seng - на 0,03%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника).

Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией итогов мартовского заседания Федрезерва. Аналитики прогнозируют, что Федрезерв, вероятно, отметит улучшение перспектив американской экономики, но подчеркнет, что пока слишком рано менять планы в отношении базовой процентной ставки, а также объемов выкупа облигаций.

Нефть утром в среду дорожает на данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов сырья в США; цена Brent находится на $0,7 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $68,79 за баррель (+0,6% и -0,7% во вторник), апрельская цена WTI - $65,24 за баррель (+0,7% и -0,9% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 марта, уменьшились на 1,047 млн баррелей после роста на 12,792 млн баррелей в предыдущую неделю. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов на 2,715 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет опубликован в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 400 тыс. баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 1,4 млн баррелей и 900 тыс. баррелей.

Тем временем, инвесторы испытывают беспокойство относительно перспектив спроса в Европе в связи с медленными темпами вакцинации от коронавируса. Целый ряд европейских стран, включая Германию, Италию, Испанию и Францию, приостановили использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов. Речь идет о ряде случаев возникновения тромбов после вакцинации, однако эксперты утверждают, что четкая связь пока не доказана, и сами эти случаи не выходят за рамки общей статистики.