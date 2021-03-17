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Мировые поставки нефти в феврале упали на 2 млн б/с

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Мировые поставки нефти в феврале упали на 2 млн б/с - до 91,6 млн б/с в результате резкого сокращения добычи в США и дополнительных добровольных сокращений добычи Саудовской Аравией в рамках сделки ОПЕК+, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА, IEA).

На заседании в начале марта страны ОПЕК+ согласились продлить большую часть своих сокращений до апреля, при этом Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращений добычи на 1 млн б/с.

По прогнозам МЭА, в странах, не входящих в ОПЕК+, в 2021 году добыча вырастет на 700 тыс. б/с после падения на 1,3 млн б/с в 2020 году. Ожидается, что поставки нефти США сократятся на 180 тыс. б/с (после падения на 600 тыс. б/с в 2020 году) несмотря на постепенное улучшение активности после прошлогоднего спада.

МЭА Саудовская Аравия США ОПЕК+

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