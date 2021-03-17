МЭА оценило исполнение сделки ОПЕК+ в феврале в 112%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в феврале исполнили свои обязательства на 112%, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА, IEA). Россия, по оценке МЭА, исполнила сделку на 93% в феврале, с производством 9,26 млн б/с.

При этом страны ОПЕК исполнили сделку на 125%, страны не-ОПЕК - на 89%.

Добыча в Кувейте выросла за месяц на 20 тыс. б/с (исполнение сделки - 96%), Нигерии - на 100 тыс. б/с (137%), Ираке - на 60 тыс. б/с (96%). Саудовская Аравия, по данным МЭА, добывала 8,14 млн б/с. Без учета добровольных сокращений на 1 млн б/с исполнение сделки королевством составило 98%.

Казахстан после того, как в январе впервые в истории показал 100%-е исполнение сделки, в феврале исполнял сделку только на 58%.

Иран и Ливия, освобожденные от сделки ОПЕК+, снизили добычу в прошлом месяце на 30 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно, в то время как Венесуэла нарастила производство на 50 тыс. б/с, а Мексика (также не участвуют в сделке) сохранила его на уровне 1,65 млн б/с.

Страны ОПЕК+ в апреле 2020 года согласовали сокращение добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства.

Так, если в мае-июне сокращение должно было составлять 9,7 млн б/с к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

В начале 2021 года позиции стран ОПЕК+ о стратегии в отношении уровней добычи с февраля разошлись - большинство стран ОПЕК+ высказались за сохранение январского уровня ограничений, Россия и Казахстан выступили за постепенное наращивание добычи. В результате было принято компромиссное решение: все страны ОПЕК+ сохраняют январские уровни ограничений на февраль и март, кроме России и Казахстана, которые могут увеличить ее на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно в феврале и еще на столько же в марте. Таким образом, Россия с февраля могла увеличить добычу до 9,184 млн б/с.

В то же время Саудовская Аравия объявила о том, что страна добровольно снизит в феврале добычу нефти на 1 млн б/с, удерживая в течение февраля в 8,119 млн б/с, уступая таким образом России второе место по добыче нефти в мире (первое у США).

На заседании 4 марта министры стран ОПЕК+ неожиданно для рынка отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. б/с, а Саудовская Аравия продлила свои добровольные ограничения в 1 млн б/с также на месяц, пообещав вернуть эти баррели на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля - на 130 тыс. и 20 тыс. б/с соответственно. Таким образом, рынок получит в 10 раз меньше дополнительных баррелей, чем ожидал - лишь 150 тыс. б/с.