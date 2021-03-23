ЦБ начал консультации с Минфином о выпуске "зеленых" облигаций РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Банк России начал консультации с Минфином по поводу выпуска первых "зеленых" государственных облигаций, заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе международного финансового форума НФА.

"Зеленые" облигации. Сегодня уже на Московской бирже есть секция, уже есть "зеленые" облигации. Их недостаточно, но рынок будет развиваться. Москва недавно заявила о своих планах выпуска "зеленых" облигаций. Германия выпустила на уровне государства "зеленые" облигации", - сказал он.

Как сообщалось, Москва, которая в этом году возвращается на рынок заимствований после многолетней паузы, планирует, помимо классических, выпуск "зеленых" облигаций. Его размещение намечено на конец апреля - середину мая.

"Мы начали проводить с Минфином первые консультации насчет выпуска федеральных "зеленых" облигаций. Поэтому рынок будет расширяться быстрее, чем нам кажется сегодня. И станет вопрос, что надо создавать "зеленое" репо, "зеленые" клиринговые сертификаты. И у нас в повестке "зеленая" ипотека", - добавил Швецов.

В конце прошлого года директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Петр Казакевич говорил журналистам, что министерство следит за новостями о выпусках "зеленых" облигаций, но пока не строит ближайших планов по их размещению из-за сложности встраивания их в бюджетное законодательство с его принципом единства кассы.

"Присматриваемся, мы не можем игнорировать эту тему. Безусловно, мы нашим консультантам ставим задачу смотреть в этом направлении, но пока у нас каких-то ближайших планов нет", - отмечал тогда он.

ESG-повестка в последнее время играет все более важную роль для традиционных рынков: банки привязывают к нефинансовым метрикам условия предоставления компаниям кредитов, а инвестиционные фонды все чаще руководствуются ESG-оценками, принимая решения о структуре портфеля вложений.