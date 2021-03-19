Минтранс РФ предложил приоритетно пропускать грузы при предоплате услуг РЖД

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Ведомства обсуждают идею приоритетного пропуска грузов при предварительном перечислении невозвратных сумм "Российским железным дорогам" за их услуги, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".

"(В этом случае - ИФ) бизнес сможет заключать с "РЖД" долгосрочные контракты на перевозку на условиях обязательной предоплаты, и такой груз поручит приоритет перед другими грузами неэкстренного и невоенного назначения", - отметило издание, выяснившее, как могут выглядеть договоры на доставку угля по принципу "вези или плати", возможное введение которых обсуждалось на совещании у президента РФ Владимира Путина 2 марта.

На совещании 6 марта в Кемерово глава правительства Михаил Мишустин поручил Минтрансу РФ подготовить соответствующие поправки к уставу железнодорожного транспорта и правила недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре, напоминает издание, которое ознакомилось с проектом документа.

"В нем говорится, что клиенты и ОАО "Российские железные дороги" "при систематическом осуществлении перевозок" могут заключать долгосрочные договоры, где указываются объемы и типы грузов, маршруты, сроки (доставки - ИФ) и ответственность сторон. При этом договор может включать невозвратную предоплату услуг по перевозке. "В целях социально-экономического развития субъектов РФ" правительство может конкретизировать отдельные существенные условия договора, и тогда они становятся обязательными - в частности, пункт о предоплате. В таких случаях перевозки осуществляются в приоритетном порядке", - пишет "Коммерсантъ".

Долгосрочные договоры с предоплатой, согласно поправкам правилам недискриминационного доступа, будут обладать самым высоким приоритетом среди неэкстренных и невоенных перевозок - более высоким, чем у перевозок нефти, зерна, контейнеров и т.д., добавляет газета. При этом в рамках обычных перевозок угля в полувагонах, которые в правилах идут предпоследними, предлагается первыми осуществлять экспорт кокса из всех регионов.

Кроме того, как сообщает издание, приоритет при вывозе угля на экспорт предполагается отдать восточным регионам - Бурятии, Якутии, Забайкальскому, Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Магаданской областям, Eврейской автономной области. "Таким образом, энергетический уголь из регионов западнее, таких как Хакасия или Новосибирская область, и кузнецкий уголь вне долгосрочных договоров поедут последними", - отмечает "Коммерсантъ".

Представитель Минтранса сообщил газете, что проект поправок согласовывается с заинтересованными ведомствами.

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) считает предлагаемые министерством изменения "искажающими принципы равнодоступности, публичности и недискриминационности перевозки". Представитель союза заявил изданию, что в объединении считают недопустимым выведение из-под антимонопольного регулирования дефицитной инфраструктуры, принадлежащей железнодорожной монополии.

В состав союза входят владельцы большей части грузовых вагонов страны. В числе участников - "Федеральная грузовая компания" ("дочка" "Российских железных дорог"), "Новая перевозочная компания" группы Globaltrans, "Атлант" (совместное предприятие "ТрансФин-М" и ВЭБа), "Трансконтейнер", "Новотранс" Константина Гончарова, "Трансгарант" группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство"), транспортные структуры промышленных холдингов.

Источник "Коммерсанта" среди клиентов РЖД на примере трех угольных и одного нефтепродуктового маршрута подсчитал, что невозвратная предоплата со стороны грузоотправителя составит 3,5-387 тыс. руб. на тонну груза, что представляет собой "бесплатный кредит" перевозчику в размере 24-214 руб. за тонну, в то время как штраф для РЖД за неисполнение заявок составляет лишь 10 руб. за тонну.