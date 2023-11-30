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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В сентябре 2024 года могут измениться правила доступа перевозчиков к инфраструктуре РЖД

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Обновленная редакция правил недискриминационного доступа (ПНД) перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования может вступить в силу в сентябре 2024 года, сообщили в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Новая редакция ПНД обсуждалась на заседании президиума правительственной комиссии по транспорту, которое провел Белоусов.

Разработанный ФАС проект однозначно устанавливает очередность перевозки грузов при дефиците провозной и пропускной способности ж/д инфраструктуры, а также определяет порядок работы ОАО "РЖД" с заявками грузоотправителей по лимитирующим направлениям.

Документ основан на существующих ПНД, действие которых в данный момент приостановлено, и временных правилах перевозок РЖД, которые действуют в настоящее время.

"Необходимость изменений связана с новой экономической ситуацией и перераспределением грузопотоков. Представленная на обсуждение редакция правил недискриминационного доступа взята за основу. Все предложения, озвученные на заседании, будут проработаны. Планируется, что итоговый документ начнет действовать с 1 сентября 2024 г." - прокомментировал итоги заседания Белоусов.

После утверждения документа РЖД будет рекомендовано привести временные правила в соответствие с новой редакцией ПНД на период до вступления ПНД силу с 1 сентября 2024 года.

Временные правила перевозок по сети РЖД, устанавливающие основные принципы очередности грузоперевозок на время приостановки действия ПНД, действуют до конца этого года.

РЖД ФАС Андрей Белоусов
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