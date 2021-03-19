Рубль укрепился к доллару и евро на решении ЦБ по ключевой ставке

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российский рубль укрепился к доллару и евро на Московской бирже на решении ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,5%, так как рынок с большей вероятностью считал, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне.

Это первое ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) с декабря 2018 года. При этом большинство аналитиков, как и перед февральским заседанием директоров ЦБ РФ, почти единодушно ожидало сохранения ставки на уровне 4,25% 19 марта. Лишь некоторые из них допускали ее повышение на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,50%.

Участники финансового рынка также склонялись к неизменности ключевой ставки. Из 13 респондентов, принявших участие в опросе ассоциации ACI Russia, 92% сочли, что ЦБ оставит ставку на уровне 4,25%, 8% - что регулятор ее повысит до 4,50%.

Регулятор перед мартовским заседанием не стал давать четких ориентиров, какие именно варианты решений по ставке будут рассматриваться, ограничившись общими формулировками направленности ДКП в 2021 году.

К 13:31 по Москве курс доллара на торгах Московской биржи составлял 73,8275 руб./$1, что на 8,25 копейки ниже уровня на 13:29. Евро опустился до 87,8325 руб./EUR1 (-11,75 копейки к уровню до объявления решения Банка России).