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ВТБ вернулся в число негосударственных акционеров Первого канала

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк ВТБ вошел в перечень негосударственных акционеров АО "Первый канал", говорится в распоряжении правительства РФ, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Определить следующий перечень негосударственных акционеров АО "Первый канал": Банк ВТБ, АО "Национальная Медиа Группа" и АО "Страховое общество газовой промышленности", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Там отмечается, что размер доли РФ в уставном капитале Первого канала составляет 34,23%, а негосударственных акционеров - 65,77%.

"Использовать в соответствии с ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" специальное право (золотую акцию) на участие Российской Федерации в управлении обществом "Первый Канал", - уточняется в распоряжении.

Весной 2019 года в состав акционеров телеканала вошел ВТБ, купив 20% у компании Романа Абрамовича "ОРТ-КБ". 23 сентября 2020 года ВТБ вышел из капитала Первого канала, но, когда стало известно об уменьшении доли государства в АО, в пресс-службе ВТБ сообщили, что рассматривают возможность вернуться в число акционеров телеканала и участвовать в запланированной допэмиссии.

Президент РФ Владимир Путин 21 декабря 2020 года подписал указ о снижении доли государства в АО "Первый канал" с 51% до 34%. Указом "Первый канал" исключается из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, он вступил в силу со дня подписания. Согласно документу, правительство должно было в трехмесячный срок провести мероприятия по увеличению уставного капитала, "определив перечень негосударственных акционеров канала", а также определить размер долей РФ и негосударственных акционеров в уставном капитале Первого канала. В отношении Первого канала будет использовано специальное право на участие РФ в управлении этим акционерным обществом ("золотая акция").

Новым председателем совета директоров АО "Первый канал" вместо ректора МГИМО Анатолия Торкунова, занимавшего этот пост с 2011 года, стал экс-министр экономического развития Максим Орешкин.

Решение об увеличении уставного капитала АО было принято ввиду необходимости финансового оздоровления "Первого канала".

ВТБ Первый канал Михаил Мишустин

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