Евро поднялся выше 89 рублей впервые с 5 марта

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Евро и доллар растут на "Московской бирже" в понедельник днем, курс евро поднялся выше 89 руб./EUR1 впервые с 5 марта, доллар направляется в сторону 75 руб./$1.

Курс евро составил 89,0125 руб./EUR1 в 16:00 по Москве, что на 79,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 74,67 руб./$1, подорожав на 55,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 66,19 копейки – до 81,12 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на дневных торгах вслед за другими валютами emerging markets на фоне обвала турецкой лиры и из-за ожиданий ужесточения антироссийских санкций.

Ранее в ходе торгов понедельника лира торговалась вблизи рекордного минимума, достигнутого 6 ноября, что связано с неожиданным решением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана отправить в отставку главу турецкого ЦБ Наджи Агбала всего через несколько дней после того, как турецкий регулятор повысил ключевую ставку – до 19% с 17%. Кроме того, игроки ждут новостей относительно расширения антироссийских санкций со стороны США, так как об этом сообщалось на прошлой неделе.