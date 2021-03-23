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Brent подешевела до $63,97 за баррель

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах во вторник на фоне беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе, который омрачает перспективы спроса на нефть.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по Москве во вторник составила $63,97 за баррель, что на $0,65 (1,01%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,09 (0,1%) - до $64,62 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $60,93 за баррель, что на $0,63 (1,02%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов выросла на $0,12 (0,2%) - до $61,56 за баррель.

Инвесторы опасаются, что медленные темпы вакцинации от коронавируса и введение новых карантинных мер в ряде европейских стран, включая Францию и Италию, отрицательно скажутся на и без того слабом спросе на нефть, пишет Trading Economics. Дополнительным негативным фактором является укрепление доллара и рост запасов в США.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 6,4%, при этом обе марки продемонстрировали максимальное падение с октября.

Аналитик Think Markets Фавад Разакзада полагает, что спрос улучшится по мере ослабления ограничений на поездки в ближайшие месяцы, но "влияние этого будет в некоторой степени нивелировано увеличением запасов нефти".

ОПЕК+ "будет постепенно ослаблять ограничения на добычу, тогда как производство сланцевой нефти в США, вероятно, вырастет на фоне привлекательных нефтяных цен", говорит он.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц - до 411 установок.

Brent WTI Коронавирус Европа

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