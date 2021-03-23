Евро поднялся выше 90 руб. впервые с 1 марта

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Евро и доллар растут на Московской бирже во вторник днем, евро преодолел 90 руб. впервые с 1 марта, доллар торгуется по направлению к 76 руб./$1.

Курс евро составил 89,9876 руб./EUR1 в 11:54 по Москве, что на 56,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Парой секунд ранее евро достигал 90,0125 руб./EUR1. Доллар США стоил 75,66 руб./$1, подорожав на 72 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 65,03 копейки - до 82,11 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на торгах вторника, продолжая отыгрывать угрозу расширения антироссийских санкций со стороны США и ЕС, о чем заявлялось на прошлой неделе. Давление на рубль также исходит от рынка нефти. Ее котировки активно снижаются во вторник днем из-за опасений относительно спроса, связанных с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:54 по Москве уменьшилась на 1,93% - до $63,37 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,92% - до $60,38 за баррель.