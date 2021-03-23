Доллар поднялся выше 76 рублей впервые с 4 февраля

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро ускорили рост на Московской бирже во вторник днем, курс доллара поднялся выше 76 рублей впервые с 4 февраля, евро торгуется выше 90 рублей впервые с 1 марта.

Курс доллара составил 76,05 руб. в 12:42, что на 1,11 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,45 руб., подорожав на 1,0275 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,07 рубля - до 82,53 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил падение к доллару и евро на торгах вторника, продолжая отыгрывать угрозу расширения антироссийских санкций со стороны США и ЕС, о которой сообщалось на прошлой неделе. Давление на рубль также исходит от рынка нефти. Котировки "черного золота" ускорили снижение во вторник днем из-за опасений относительно спроса, связанных с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:42 по московскому времени уменьшилась на 2,88% - до $62,76 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упала на 2,94% - до $59,75 за баррель.