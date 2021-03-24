Рубль пытается скорректироваться вверх в среду утром после падения накануне

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в среду утром, рубль пытается скорректироваться вверх к бивалютной корзине после заметного падения накануне на фоне наметившейся стабилизации нефтяных цен и надежд на улучшение ситуации на мировых рынках капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,25-76,41 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,3775 руб./$1 (-1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 90,445 руб./EUR1 (-2 копейки к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,6 копейки к уровню закрытия 23 марта, до 82,71 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,02 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 67,8 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 24 марта связано, прежде всего, с наметившейся стабилизацией ситуации на мировых нефтяных площадках после обвала нефтяных цен в среднем на 6%, зафиксированного накануне из-за опасений снижения спроса на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19. Кроме того, после снижения американских фондовых площадок во вторник динамика фьючерсов на фондовые индексы США дает некоторую надежду на возможный отскок в середине недели.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $60,82 за баррель, что на 0,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $57,79 за баррель, что на 0,05% выше уровня на закрытие рынка 23 марта.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром демонстрируют в основном негативную динамику, отыгрывая падение рынка в США накануне; японский Nikkei 225 теряет порядка 1,5%, китайский CSI300 снижается на 1,4%. Вместе с тем фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,06%, что дает надежду на возможный отскок фондовых площадок США в среду.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник вслед за акциями компаний, которые в большей степени пострадают из-за замедления возобновления экономической активности после пандемии. В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в большинстве регионов мира. Между тем Федеральная резервная система ожидает ускорения инфляции в этом году на фоне восстановления экономики, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. В среду Пауэллу и министру финансов США Джанет Йеллен предстоит выступление в банковском комитете Сената.

Давление на рынки акций, помимо прочего, оказали сообщения о том, что в США не исключают, что компания AstraZeneca, сообщившая накануне об эффективности в 100% своей вакцины против тяжелых форм коронавируса по результатам исследования, могла опубликовать устаревшие и неполные данные об этих испытаниях.

Кроме того, аналитики обращают внимание на некоторое "затухание" турецкого фактора. После того как глава ЦБ Турции был отправлен в отставку, поводом для которой послужили действия регулятора по ужесточению денежно-кредитной политики, заметно упала турецкая лира, потянувшая за собой и другие валюты развивающихся стран, в том числе и рубль. Но сейчас данный фактор практически полностью отыгран инвесторами и уже не оказывает столь значимого влияния, как ранее.