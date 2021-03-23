Рубль вечером усилил падение к доллару и евро

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро продолжают уверенно расти на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на опасениях санкций и обвалившейся нефти.

Курс доллара США составил 76,06 руб./$1 в 19:00, что на 1,12 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 76 руб./$1 впервые с 4 февраля. Евро стоил 90,3 руб./EUR1 подорожав на 87,25 копейки. Евро торгуется выше 90 руб./EUR1 впервые с 1 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,01 рубля - до 82,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах на опасениях расширения антироссийских санкций, обвалившейся нефти и уменьшении аппетита глобальных инвесторов к риску из-за третьей волны заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Европе. Дополнительное давление на валюты emerging markets оказывает валютный кризис в Турции из-за неожиданной отставки главы турецкого ЦБ накануне.

Участники торгов выходят из рублевых активов на ожиданиях санкционных новостей из США и Европы, о которых было объявлено на прошлой неделе. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле угрозу отключения РФ от SWIFT, заявил, что Россия должна быть готова к любым потенциальным угрозам из-за непредсказуемых санкций ее оппонентов, в том числе США.

На этом фоне инвесторы усилили распродажи на рынке ОФЗ, в результате чего индекс "чистых цен" ОФЗ RGBI упал к вечеру вторника на 0,71%, до 144,27 пункта. Это минимальное значение с марта 2020 года. При этом индекс снижается третий день подряд.

Кроме того, во вторник Минфин РФ сообщил, что отказался от проведения в среду, 24 марта, аукционов по размещению ОФЗ. В релизе министерства подчеркивается, что аукционы не будут проводиться "в целях содействия стабилизации рыночной ситуации".

Рубль под серьезным давлением

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник российская валюта испытывает серьезное давление, снижаясь как к доллару, так и к евро ввиду целого ряда факторов.

"Цены на нефть снижаются, что может быть обусловлено негативным влиянием ситуации с эпидемией в Европе на ожиданиях по восстановлению спроса на энергоносители. После неоднозначных заявлений, сделанных президентом США Джо Байденом на прошлой неделе, санкционные риски продолжают давить как на российскую валюту, так и на долговые инструменты. 10-летние ОФЗ во вторник обновили максимумы по доходности с марта 2020 года, а Минфин РФ в связи с волатильностью отменил аукцион по размещению ОФЗ, запланированный на среду. Не добавляет стабильности рублю и валютам других развивающихся стран ситуация на рынках в Турции, где после смены главы ЦБ в субботу, местная валюта, облигации и индексы акций также испытывают существенное давление. Наконец, не добавляют инвесторам оптимизма и высказывания российских официальных лиц. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках совместной пресс-конференции со своим коллегой из КНР во вторник заявил об уничтожении инфраструктуры отношений России с Евросоюзом как с организацией в результате односторонних решений Брюсселя", - подчеркивает Беспалов.

"Во вторник рубль оказался под серьезным давлением санкционных рисков, падения цен на нефть и распродаж на развивающихся рынках. Негативное влияние на нефтяные котировки оказывают, прежде всего, угрозы новых локдаунов из-за ухудшения эпидемиологической обстановки (прежде всего, в европейских регионах). На валютных площадках развивающихся рынков также сохраняется негатив, несмотря на то, что турецкая лира пыталась отыграть потери, понесенные накануне. Однако основное давление на рубль все же оказывают санкционные "слухи". В середине дня рубль наряду с ОФЗ подвергся массированным распродажам. Доллар поднялся на уровень в 76,2-76,3 руб., выйдя на максимум с начала февраля. Доходность по десятилетним ОФЗ, в свою очередь, поднималась в моменте выше 7,3%, обновив максимум за последний год", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Опасения относительно третьей волны пандемии

Тем временем, в Европе растут опасения относительно третьей волны пандемии. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантинных мер в стране до 18 апреля. В том случае, если динамика распространения коронавируса за 7 дней в отдельном регионе страны составит больше 100 случаев на 100 тыс. человек, ограничения будут ужесточаться.

Франция ввела новый четырехнедельный карантин в Париже и нескольких других регионах в минувшую пятницу, после того как в стране был зафиксирован рекордно высокий суточный прирост случаев заражения коронавирусом с ноября.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл во вторник выступит в Палате представителей Конгресса вместе с министром финансов США Джанет Йеллен в рамках ежеквартальных слушаний на тему поддержки американской экономики в условиях пандемии COVID-19. В среду Пауэллу и Йеллен предстоит выступление в банковском комитете Сената.

"Восстановление идет быстрее, чем в целом ожидалось, и, похоже, набирает силу, - говорится в речи Пауэлла, подготовленной для выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей. - Но восстановление еще далеко от завершения, поэтому мы в ФРС продолжим оказывать экономике необходимую поддержку столько, сколько потребуется".

Глава ФРС высоко оценил меры, предпринятые Конгрессом для поддержки экономики, и выразил надежду на возвращение к более нормальным условиям позднее в текущем году по мере расширения кампании по вакцинации от COVID-19. "Мы рады этому прогрессу, но не упускаем из виду тот факт, что миллионы американцев по-прежнему испытывают нужду", - говорится в тексте выступления Пауэлла.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются более чем на 4% на фоне беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе, который омрачает перспективы спроса на нефть.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 во вторник упала на 4,15% - до $61,94 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 4,47% - до $58,81 за баррель.

Падение стоимости обоих контрактов в ходе торгов достигало почти 5%, при этом ближний конец кривой фьючерсов перешел в состояние контанго, при котором контракты на июнь стоят дороже майских фьючерсов, отмечает Bloomberg. Это указывает на избыток предложения на рынке.

Банк России во вторник, 23 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 635,6 млрд рублей (при лимите 1 трлн 870 млрд рублей и спросе 1 трлн 635,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 16 марта, банки разместили 1 трлн 424,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 770 млрд рублей и спросе 1 трлн 424,4 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых

ЦБ РФ 23 марта также провел доразмещение 42-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 703,5 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 марта на 75 копеек, до 75,3585 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,1097 рубля, до 89,767 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 1,2071 рубля по отношению к понедельнику и составил 75,7491 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 1,1807 рубля и составил 75,8114 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 447,334 млн, из которых $943,145 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 504,189 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,4097 рубля, до 90,0636 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 повысился на 1,2861 рубля и составил 90,1301 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR554,917 млн, из которых EUR174,119 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR380,798 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 4,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 9 б.п. - до 4,67% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 4 б.п. - до 4,86% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 6 б.п. - до 5,11% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 7 б.п. - до 5,19% годовых.