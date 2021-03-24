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Минсельхоз предложил включить биофабрики в список стратегических предприятий

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает включить биофабрики в перечень стратегических предприятий.

Проект соответствующего указа президента, подготовленный ведомством, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он вносит изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом президента РФ от 4 августа 2004 года.

В перечень предлагается включить федеральные казенные предприятия "Армавирская биологическая фабрика" (основано в 1919 году), "Курская биофабрика - фирма "БИОК" (1896 год), "Орловская биофабрика" (1918 год), "Ставропольская биофабрика" (1896 год), "Щелковский биокомбинат" (1924 год).

Как сообщается в пояснительной записке, в настоящее время эти предприятия являются единственными производителями ряда лекарственных средств для ветеринарного применения против заразных болезней животных, в том числе особо опасных общих для человека и животных, таких как сибирская язва, бешенство, бруцеллез, ящур, туберкулез, лептоспироз, высокопатогенный грипп птиц, сап. Наряду с этим на предприятиях хранится коллекция возбудителей особо опасных инфекций животных бактериальной и вирусной этиологии.

Предлагаемые изменения направлены на поддержание производственных мощностей федеральных государственных организаций по выпуску биологических препаратов, их надежное и устойчивое функционирование в условиях усиливающегося негативного влияния химических и биологических факторов на население и окружающую среду, возрастания угрозы для жизнедеятельности человека, национальной безопасности и социально-экономического развития РФ, отмечается в документе.

"Разработка современных средств диагностики и более эффективных препаратов для вакцинации для обеспечения профилактических мероприятий с учетом периодичности возникновения энзоотичных процессов требует сохранения за государством в лице соответствующих министерств правомочий собственника и недопущение приватизации и перехода федеральных казенных предприятий под частный или иностранный контроль", - говорится в пояснительной записке.

Минсельхоз наделен полномочиями по организации проведения противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по профилактике и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных, в соответствии с постановлением правительства от 12 июня 2008 года.

Минсельхоз

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