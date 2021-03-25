Совет директоров En+ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров En+ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 года, говорится в сообщении компании.

"В связи с пандемией COVID-19, а также ее влиянием на бизнес группы совет директоров предварительно обсудил и намерен рекомендовать не выплачивать дивиденды за финансовый год, окончившийся 31 декабря 2020 года", - сообщила компания.

По словам главы совета директоров En+ лорда Баркера, компания может вернуться к дивидендной политике уже по результатам I полугодия.

"Мы знаем, насколько важно возобновление дивидендных выплат для наших акционеров. Я очень надеюсь, что при условии сохранения текущих темпов восстановления мировой экономики мы сможем вернуться к нашей дивидендной политике уже после подведения итогов и объявления финансовых результатов первого полугодия 2021 года", - сказал он.

Скорректированная EBITDA En+ по итогам 2020 года сократилась на 12,5%, до $1,86 млрд, сообщила компания. Чистая прибыль группы упала на 22%, до $1,016 млрд. Свободный денежный поток упал на 40%, до $968 млн.

Акции En+ (МКПАО "ЭН+ Груп") падают на "Московской бирже" второй день подряд, отыгрывая финансовый отчет компании за 2020 год и новость о невыплате дивидендов. Снижение ценных бумаг компании в четверг утром составило 3,75% (до 770 рублей за штуку) после падения на 3,85% накануне.