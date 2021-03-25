"Роснефть" готовится к бурению на участке Медынско-Варандейский в Печорском море

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" в начале апреля планирует подвести итоги тендера на комплексное логистическое обслуживание при строительстве поисково-оценочной скважины Мадачагская-2 на Медынско-Варандейском лицензионном участке.

Согласно материалам компании, сроки предоставления работ определены с момента заключения договора по 31 декабря 2021 года. Местом оказания услуг будет являться поселок Пижма в республике Коми.

Ранее компания провела тендер по доставке до 28 марта 45 тонн обсадных труб для строительства поисково-оценочной скважины Мадачагская-2.

Как сообщалось, в августе 2019 года "Роснефть" объявляла тендер на выполнение комплекса геолого-технологических исследований и газового каротажа в процессе строительства поисково-оценочной скважины Мадачагская-2 с ориентировочными сроками май-декабрь 2020 года. При этом компания отмечала, что сроки могут быть изменены по ходу строительства скважины.

Планировалось, что поисково-оценочная скважина Мадачагская-2 будет заложена на острове Песяков в юго-восточной части Баренцева (Печорского) моря. Глубина скважины по стволу составит 5022 м, вертикальная глубина - 4160 м. Буровая площадка должна была быть расположена в 230 км к северо-востоку от Нарьян-Мара за полярным кругом. Ближайшие населенные пункты, пос. Варандей и пос. Харьяга, расположены на 35 км южнее. Ближайшие разрабатываемые месторождения - имени Р.Требса, Варандейское и Торавейское.

Начальные геологические запасы нефти на Медынско-Варандейском участке оцениваются в 410 млн тонн.

Бурение поисково-оценочной скважины Мадачагская-1 должно было быть проведено на Южно-Русском лицензионном участке в акватории Печорского моря в 2017 году. В компании "Интерфаксу" не ответили на вопрос, было ли осуществлено бурение и каковы его итоги. Площадь Южно-Русского участка на шельфе Баренцева моря составляет 9,7 тыс. кв. км. Суммарные извлекаемые ресурсы на текущий момент оцениваются в 270 млн тонн нефти и конденсата, газа - 64 млрд куб. метров.

В феврале 2015 года компания просила Роснедра перенести сроки бурения и отсрочить геологоразведочные работы в среднем на полтора-два года на Южно-Русском участке. Так, НК хотела передвинуть строительство поисковой скважины с июля 2017 года на ноябрь 2019 года, трех поисковых скважин с 2018 года на 2020 год и исключить обязательство по достижению 95%-ного уровня утилизации ПНГ.

"Роснефть" в 2013 году предлагала китайской CNPC для совместной работы такие участки на шельфе Баренцева и Печорского морей, как Западно-Приновоземельский, Южно-Русский участок и Медынско-Варандейский. Однако условия оказались слишком рискованными и серьезными для иностранного инвестора, говорил председатель совета директоров CNPC Ван Илинь. В ноябре 2013 года "Роснефть" подписала с PetroVietnam соглашение об основных условиях сотрудничества по геологическому изучению, разведке и добыче углеводородов на шельфе Печорского моря в отношении Южно-Русского и Западно-Матвеевского лицензионных участков. В рамках соглашения компании планировали создать СП для работы на этих участках в пропорции 66,67% у "Роснефти" (MOEX: ROSN) и 33,33% у PetroVietnam.