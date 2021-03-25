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МТС вложит $10 млн в американского производителя AI-чипов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ООО "Центр искусственного интеллекта МТС", 100-процентная дочерняя компания ПАО "МТС", подписало обязывающее соглашение об инвестициях около $10 млн в производителя AI-чипов Kneron, сообщила МТС.

За счет инвестиций в компанию "МТС ИИ" станет эксклюзивным дистрибутором чипов Kneron в РФ, она планирует в течение года создать собственную линейку продуктов с использованием технологий Kneron.

Чипы Kneron используются в "умных" устройствах (видеокамерах, "умных ассистентах", биометрических замках и других) и дают возможность запускать ИИ-алгоритмы непосредственно на устройстве, вместо более дорогой и медленной обработки на серверах.

По оценкам МТС, рынок AI-чипов будет ежегодно расти в среднем на 25%.

"Доступ российских разработчиков к решениям на базе чипов одного из ведущих производителей позволит ускорить выход на рынок отечественных устройств на основе искусственного интеллекта", - отметил руководитель Центра ИИ Александр Ханин, слова которого приведены в релизе.

С 2017 года МТС в рамках "Центра искусственного интеллекта" (юрлицо зарегистрировано в сентябре 2019 года - ИФ) создает инновационные продукты и внедряет в свои услуги функции, основанные на технологиях обработки естественного языка, компьютерного зрения и распознавания речи. В рамках данного направления МТС разработала собственную "умную колонку" с виртуальным ассистентом "Марвин".

Kneron основана в 2015 году, штаб-квартира расположена в США. Группа компаний занимается разработкой и продажей микрочипов, используемых для ускоренной и энергоэффективной обработки алгоритмов ИИ и связанного с ним ПО.

По данным Crunchbase, с момента создания Kneron привлекла $73 млн инвестиций от таких компаний, как Horizons Ventures, Alibaba Group, Sequoia Capital, Qualcomm и др.

МТС Kneron США Александр Ханин

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